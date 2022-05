Tornano a Finale gli appuntamenti letterari con la CentoFiori: si riparte con lo scrittore Andrea Franzoso

In attesa dell'ormai consolidata rassegna estiva "Un libro per l'estate", tornano gli appuntamenti letterari con la Fondazione CentoFiori.

Domani, venerdì 27 maggio, a partire dalle 19, presso i locali dell'omonima libreria di via Ghiglieri a Finale Ligure, l'autore Andrea Franzoso presenterà, con l'introduzione di Caterina Malavenda, il suo romanzo "Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro" edito da De Agostini.

Daniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In famiglia il clima è teso, pochi soldi e continui litigi. Cresce nei cortili delle case popolari, ama il calcio e in campo è il più forte, tanto che a dieci anni gioca con la maglia dell’Inter. Le aspettative su di lui sono altissime, e non vuole deluderle. Ma quando, durante una partita, Daniel manca il goal decisivo, il sogno di diventare un calciatore famoso è infranto per sempre. Alle medie Daniel è un bullo temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività. Sente che l’unico modo per guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non temere niente, neanche di fare un colpo in banca. E infatti, lui le rapine arriva a farle per davvero, finché finisce al Beccaria, il carcere minorile. È considerato un ragazzo perduto, irrecuperabile. A segnare la svolta, l’incontro con don Claudio, il cappellano del carcere. Daniel viene affidato alla sua comunità, che accoglie i “ragazzi difficili”, e lentamente impara a guardare le cose da una nuova prospettiva… Dall’autore di #disobbediente! e Viva la Costituzione, un’appassionante storia vera di rinascita, amicizia e amore per la vita. Età di lettura: da 11 anni.

Andrea Franzoso

vive a Milano. È stato cadetto dell’Accademia Militare di Modena e per otto anni ha prestato servizio come ufficiale dei carabinieri, congedandosi col grado di capitano. Ha vissuto quattro anni coi gesuiti, ha lavorato in azienda. Oggi si occupa di educazione civica, dalla scuola primaria alle superiori. Ha scritto anche "#disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione" (De Agostini 2018) – versione per ragazzi di Il disobbediente (BUR 2021) – e "Viva la Costituzione" (De Agostini 2020).