Carenza medici di medicina generale, Riolfo (Lega): "Ora possibile intervenire grazie a modifica decreto legge"

"In Liguria c’è una grave carenza di medici di medicina generale, che mette a rischio l’erogazione di prestazioni basilari per gli assistiti del Servizio sanitario regionale ricomprese nell'ambito dei livelli di assistenza. Secondo il Dipartimento Salute e Servizi sociali questa carenza ammonta a 165 incarichi per quanto riguarda gli ambiti territoriali di medico di assistenza primaria e a 171 incarichi per quanto concerne la continuità assistenziale".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e commissario della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo.

"Grazie a un emendamento approvato alla Camera dei Deputati, fra gli altri presentato dal gruppo Lega Salvini Premier, è stato modificato l’articolo 12 del decreto legge 24/2022 con importanti misure per contrastare la carenza dei camici bianchi sul territorio. Ora vi è quindi la possibilità di fronteggiare l’ondata di pensionamenti e favorire una formazione più professionale e concreta ai giovani medici".

"Pertanto, ho voluto presentare un interrogazione per capire quali iniziative la Regione Liguria intenda adottare per recepire le nuove misure introdotte a livello nazionale per contrastare la carenza di medici di Medicina generale" conclude.