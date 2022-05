"Stragisti. Uomini e donne delle bombe di mafia": a Savona la tappa del giornalista e scrittore Lirio Abbate

"Stragisti. Uomini e donne delle bombe di mafia", questo il titolo del libro che è stato presentato dall'autore Lirio Abbate con la collaborazione di Mimmo Lombezzi nella Sala Rossa del Comune di Savona. L'immagine di copertina è la celebre foto della Fiat Croma bianca di Giovanni Falcone distrutta nell'attentato di Capaci, in cui persero la vita, oltre al magistrato, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro; la strage di Cosa Nostra avvenne esattamente 30 anni fa, il 23 Maggio 1992).

Lirio Abbate, saggista e giornalista, direttore de "L'Espresso", a causa delle sue inchieste e dei temi scottanti dei suoi articoli ha ricevuto diverse minacce di morte da parte dell'organizzazioni criminose. Nel 2007 gli agenti della sua scorta hanno rinvenuto un ordigno davanti alla sua abitazione palermitana, salvandolo da morte certa. L'organizzazione internazionale Reporter senza frontiere (RSF), nel 2014 lo ha inserito nella lista dei "100 eroi dell'informazione nel mondo". Nel 2015 l'associazione "Index on Censorship" di Londra lo ha nominato fra le 17 persone al mondo che lottano per la libertà di espressione. Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, nel 2015, gli ha conferito l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

La tappa savonese di Abbate per la presentazione "Stragisti. Uomini e donne delle bombe di mafia" è stata promossa dalla libreria Ubik di Savona. Con l'autore, Mimmo Lombezzi, giornalista televisivo, inviato ed autore di programmi.

"Quando si parla di mafia non bisogna far riferimento alle loro efferatezze, perché i mafiosi se ne vantano, bisogna parlare dei loro controsensi e delle loro contraddizioni per prenderli per il culo": perentoria e netta la sferzata dell'autore, che ha poi anticipato alcuni aspetti dei capitoli trattati: Toto Riina, i fratelli Graviano, gli attentati di Falcone e Borsellino, Matteo Messina Denaro, l'attentato a Maurizio Costanzo, la prima e la seconda guerra di mafia, i rapporti tra la mafia e la politica. Una serie di vedute sulla storia recente che colgono appieno la natura contorta ed elefantiaca del fenomeno mafioso.

"Oggi c'è ancora la mafia?", la domanda, di per sé retorica, ma che resta pressante. "La mafia c'è, ma da giornalista è difficile da fotografarla" è la risposta di Abbate, che spiega: "I mafiosi non usano più le stragi, gli attentati, le guerre delle cosche ed azioni violente, hanno capito che non hanno bisogno di attenzioni mediatiche e giornalistiche. Eppure la mafia c'è, ed esiste".