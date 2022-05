Savona, via al recupero della spiaggia sotto il Priamar

Ieri e questa mattina servizi sociali e Caritas si sono recati nella spiaggia sotto il Priamar per convincere gli occupanti delle tende ad allontanarsi per consentire ad Ata di procedere con le operazioni di sanificazione e, infine, di pulizia integrale della spiaggia in vista dell’estate.

Le assistenti sociali hanno anche proposto alle persone - questa mattina ce n’erano 6, cinque uomini e una donna - di venire inseriti nei percorsi di assistenza. Ognuno di loro ha portato via spontaneamente le tende e gli effetti personali, mentre Ata è stata incaricata di smaltire i rifiuti presenti. Questa sera invece procederà con la sanificazione dell’area.

Tutte queste fasi sono state seguite dal personale della Polizia Locale che con grande professionalità ha vigilato affinché tutto si svolgesse senza incidenti.

Il comune sta anche mettendo a punto una serie di progetti per valorizzare la spiaggia e renderla un luogo di aggregazione, già a partire da questa estate. “Stiamo raccogliendo le proposte dei cittadini e abbiamo già avviato un’interlocuzione con Autorità di Sistema - ha detto il sindaco Marco Russo - Il nostro obiettivo è che da luglio si possano svolgere attività sportive e ricreative che rendano viva quell’area. Insieme con gli assessori Barbara Pasquali e Riccardo Viaggi devo ringraziare gli assistenti sociali e la polizia locale per il lavoro di squadra svolta“.