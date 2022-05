Sospetto caso di vaiolo delle scimmie in Liguria: il test sulla 24enne risultato negativo

Si tratterebbe di un falso allarme quello relativo al presunto caso di vaiolo delle scimmie per cui nelle scorse ore era stato lanciato dal San Martino di Genova.

Il caso sospetto è stato rilevato in una giovane 24enne genovese rientrata nei giorni scorsi da un viaggio alle Canarie, ricoverata poi al policlinico genovese per tutte le verifiche necessarie. Ebbene: queste avrebbero dato un risultato negativo per la malattia ricercata.

"Il laboratorio del San Martino ha comunicato ad Alisa che si è trattato di un falso allarme - ha spiegato il presidente e assessore alla Sanità, Giovanni Toti - Tutti i protocolli sono stati per tempo avviati con tutte le procedure più opportune, tra cui un periodo di osservazione all'interno della clinica universitaria in modo che non vi siano dubbi a riguardo".

"La differenza col Covid in fatto di trasmissibilità è nettamente marcata - ha spiegato il professor Ansaldi, commissario di Alisa - Il suo Rt è normalmente al di sotto dell'1, quindi si dice che i cluster di questa malattia tendono ad autolimitarsi".