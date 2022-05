Un video per ricordare l'indimenticabile regista teatrale Maria Maddalena Monteriso

Maria Maddalena Monteriso aveva curato per oltre 10 anni la regia del Laboratorio Teatrale dell'Unitre di Albenga, attività che si è interrotta soltanto alla sua prematura dipartita avvenuta il 17 luglio 2021.

Gli attori del corso si sono dunque rivolti all'Unitre per avere la possibilità di terminare il lavoro rimasto in sospeso e rappresentare i brani preparati con la loro indimenticabile e brava regista. Le piéces da lei preparate furono rappresentate in tutti i teatri del Comprensorio (dal Gassmann di Borgio, al Moretti di Pietra, all'Ambra di Albenga, al Casone di Zuccarello e al Salvini di Pieve di Teco, dove nel 2016 presentò "Casanova" di Goldoni in costume).

In questi giorni l''Unitre ha coinvolto Giovanna Monteriso, sorella di Maria e scenografa del gruppo, e il vedovo Angelo Berrino per trovare una soluzione. La soluzione è stata trovata con l'accoglimento della proposta di Berrino di rappresentare il tutto con un filmato.

Gli attori ora sono entusiasti del lavoro fatto in questi mesi e il filmato verrà proiettato ad Albenga e Alassio, rispettivamente stasera alle ore 21 all'Auditorium San Carlo di via Roma e alla sala "Baldassarre" della biblioteca civica alassina l'11 giugno.