L'ondata di caldo sta per finire: previsti temporali nella notte e calo delle temperature

L’ondata di caldo degli ultimi giorni sta per finire. Secondo le previsioni di Limet Liguria, in arrivo da Nord-Est sta arrivando una corrente di aria fresca che contrasterà le condizioni di calore anomalo che hanno interessato il nord Italia.

Previsti, di conseguenza, temporali nella notte tra sabato e domenica, con miglioramento del tempo nella mattinata e un calo delle temperature, anche a causa del forte vento.

Queste le previsioni nel dettaglio:

Previsioni valide per: sabato 28 maggio 2022

Avvisi: Possibili temporali in serata su molte zone della regione.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo sereno o velato ovunque. Dal mezzogiorno sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne con i primi rovesci o temporali sulle Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto; cielo velato o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio infittimento della nuvolosità e tendenza in serata a temporali più frequenti ed intensi sui versanti padani, ma con probabili intrusioni in costa e sul mare durante la successiva notte. Fenomeni meno probabili sull'estremo levante spezzino e da Capo Mele verso ovest.

Venti: Deboli da sud-ovest fino al pomeriggio, in rotazione a nord-est nelle aree interne con brusca estensione in costa nella notte.

Mari: Poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature: In diminuzione

Costa: min +17/22°C, max +24/29°C

Interno: min +8/16°C, max +22/28°C

Previsioni valide per: domenica 29 maggio 2022

Avvisi: Forti venti settentrionali su tutta la regione, in calo nel pomeriggio.

Cielo e Fenomeni: Al primo mattino ancora temporali possibili sul settore centro-orientale, ma in attenuazione con il passare delle ore. Sul resto della regione variabilità con nubi più intense sui versanti padani, ma basso rischio di pioggia. Migliora ovunque nel pomeriggio fatta eccezione per qualche rovescio all'interno, in attenuazione in serata.

Venti: Sostenuti tra nord e nord-est, in calo dal pomeriggio.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In diminuzione.

Tendenza per: lunedì 30 maggio 2022

Avvisi: Nessuno

Cielo e Fenomeni: Qualche rovescio ai mattino sul settore centro-orientale, in attenuazione nel pomeriggio. Sul resto della regione variabile senza fenomeni. Ventilazione debole, ulteriore e lieve calo delle temperature.