Questa mattina, sabato 28 maggio, alle ore 11, si è inaugurato e aperto ai cittadini il nuovo percorso senza barriere architettoniche dietro il palazzo comunale, tra piazza Italia-via Garibaldi e i giardini comunali.

"Un nuovo percorso a norma e insicurezza per tutte le età. Un nuovo intervento legato al Progetto di eliminazione delle barriere architettoniche in prosecuzione di quelli già effettuati in piazza Ferrari e in via Partigiani" commenta il sindaco di Millesimo Aldo Picalli.