Albenga, viola il divieto di dimora: straniero intercettato dalla polizia locale

Aveva creato il terrore all'interno del Pam di viale Martiri della Libertà: l'arresto ad opera della polizia locale di Albenga era avvenuto nel gennaio di quest'anno dopo mesi di attività che avevano fatto emergere comportamenti di fatto estorsivi.

Lo straniero era riuscito con minacce sia velate sia esplicite e con ripetute intemperanze a costringere il personale dell'attività a cedere alla violenza psicologica. La merce se inizialmente passava dallo scaffale al sotto-giacca dell'uomo negli ultimi periodi questo, consapevole delle precedenti intimidazioni, non si preoccupava più di nascondere quanto indebitamente prelevato e usciva dal supermercato senza pagare. Tale comportamento è stato stimato aver provocato migliaia di euro di danni in un arco temporale di mesi.

La condanna inflitta dal Giudice dopo l'arresto da parte della polizia locale, fu severa: carcere, multa, ma soprattutto la pena del divieto di dimora nel comune di Albenga per 3 anni, misura cautelare significativa della pericolosità sociale del soggetto.

Il continuo monitoraggio da parte delle forze di polizia e lo scambio di informazioni ha portato alla richiesta dell'aggravamento della misura proprio per la violazione di questa ossia la ripetuta presenza del soggetto sul territorio che gli era stato precluso.

Ieri pomeriggio, lo straniero è stato intercettato dal Nucleo di Sicurezza Urbana che ha proceduto a dare esecuzione all'ordine del Giudice con la traduzione in carcere dove sconterà la pena detentiva di 1 anno e 10 mesi.

Affermano dal Comando: "È fondamentale continuare a credere nel sistema voluto ed adottato con il modulo di polizia di prossimità; assidua presenza sul territorio da parte di agenti in borghese ed in uniforme, formazione professionale costante , formazione di un Corpo compatto capace di scambiarsi in modo agile informazioni ed avvistamenti anche fuori dall'ordinario orario servizio, approntamento di sistemi di pronto intervento che permette più celere raggiungimento dei luoghi ove avvengono illeciti sono solo la cornice di un quadro ben più complesso, ma che sta mostrando efficienza ed efficacia".

Aggiunge l'assessore alla polizia locale Mauro Vannucci: "Mi voglio complementare con gli agenti per gli interventi che costantemente pongono in essere a tutela della sicurezza pubblica. La conoscenza del territorio e delle persone che lo frequentano è di fondamentale importanza anche in ottica preventiva oltre che repressiva".

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: "La polizia locale di Albenga è formata da agenti con una grande professionalità e competenza e dediti al loro lavoro per la sicurezza della città".