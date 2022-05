Incendio scooter in via Bresciana a Savona. L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona. Le cause del rogo sono ancora in via accertamento.

Quella di oggi è stata una giornata assai intensa per i vigili del fuoco savonesi con 25 interventi in tutta la provincia.