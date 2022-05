Celle in vetrina: via con le riprese di un film nel comune del levante savonese

Trasporti cinematografici, gruppi elettrogeni. Questa la scritta che si può notare su un mezzo pesante che da ieri mattina è parcheggiato nel campo della Ravezza in via Lavadore a Celle Ligure.



Se non è un indizio poco ci manca, ma le indiscrezioni non si sono fatte attendere, perchè secondo quanto emerso, confermato anche dall'amministrazione comunale, un film verrà girato nel comune cellese.



Fino al 3 luglio infatti l'ex campo sportivo, sarà base di tre camion della troupe cinematografica, con l'utilizzo della struttura che sarà comunque confermata come sempre come parcheggio nei mesi estivi. Altri mezzi invece potranno sostare in località Natta.



Le riprese invece oltre ad essere effettuate nel comune del levante savonese secondo le prime informazioni, saranno svolte anche in un hotel ai Piani.



Quindi dopo i lungometraggi "Vivo!" e "Graffiti – “The story of a tagging crew” realizzati a Celle e in provincia di Savona dal regista cellese Alfonso Cioce, saranno di nuovo in vetrina il comune e i suoi meravigliosi scorci.