Autostrade, confermato lo smontaggio dei cantieri autostradali fino al 6 giugno

E’ stato confermato il piano di smontaggio dei cantieri autostradali fino al 6 giugno, per consentire spostamenti e l’arrivo dei turisti in Liguria in occasione del ponte del 2 giugno su tutte le tratte liguri. A dare il via libera la riunione che si è svolta questa mattina alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture e di rappresentanza di Anci e da tutti i concessionari, convocata per analizzare l'aggiornamento del pano cantieri oltre la data del 6 giugno.

“Nel corso della riunione – ha ribadito l’assessore – oltre alla conferma del piano dei cantieri che ha voluto anticipare l’assetto estivo di smontaggio totale, è stata rivolta particolare attenzione alla festa del santo patrono di Genova e di Torino, il 24 giugno, che vedrà uno smontaggio anticipato dei cantieri a giovedì 23 giugno alle 14, in modo da consentire il libero accesso alla Liguria nella giornata di festa, al netto dei cosiddetti cantieri inamovibili. Poi i cantieri riprenderanno da lunedì 27 alle ore 12”.

“L’alleggerimento dei cantieri preannunciato lo sorso 27 maggio sta andando molto bene – ha continuato l’assessore – Dopo il 6 giugno verranno ripristinati, per essere comunque poi successivamente rimossi il venerdì alle 14, e arrivare quindi, entro fine luglio, alla sospensione estiva, fino a metà settembre”.

Nel corso della riunione del tavolo è stata inoltre richiesta una particolare attenzione alla programmazione dei cantieri della A7, in particolare nella tratta Ronco Scrivia – Busalla, per la concomitante chiusura della strada statale 35 dei Giovi, per la messa in sicurezza del versante sovrastante la carreggiata. Una decisione assunta anche sulla base di quanto emerso nel corso del tavolo con ANAS e Anci e il Comune di Ronco, per la specifica problematica di riapertura in sicurezza della SS 35.

Una nuova riunione del tavolo è comunque prevista entro la fine del mese di giugno per monitorare l’andamento della cantieristica a luglio, prima della pausa estiva.