Come scegliere i collant adatti in gravidanza

Durante la gravidanza il corpo va incontro ad una serie di trasformazioni importanti e per questo è fondamentale scegliere un abbigliamento che sia in grado di garantire la giusta comodità ma anche attenuare alcune problematiche diffuse. Tra le più comuni troviamo ad esempio la ritenzione idrica, che aumenta inevitabilmente durante la gravidanza per via dei cambiamenti ormonali e che va dunque prevenuta, onde evitare fastidi e gonfiori alle gambe.

I collant gravidanza Solidea sono i più consigliati dalle stesse donne incinte, proprio perché studiati appositamente per questo periodo così delicato. Quali sono però le loro caratteristiche e in cosa si distinguono dalle classiche calze? Scopriamolo insieme.

Collant gravidanza: quali caratteristiche devono avere

Un errore che commettono molte donne incinte è quello di scegliere delle calze premaman semplici, la cui unica differenza sta nel fatto che sono più larghe nella parte alta e dunque adatte a contenere il pancione. Come abbiamo accennato però, i collant dovrebbero avere anche altre caratteristiche importanti per svolgere una funzione protettiva e preventiva. Vediamo quali.

# Corpino anatomico

Naturalmente, una delle caratteristiche chiave di qualsiasi collant per donne in gravidanza è il corpino, che deve essere anatomico e consentire al pancione di sentirsi perfettamente avvolto ma al tempo stesso non eccessivamente costretto. È dunque importante che le calze o i leggings indossati durante la gestazione siano premaman e siano dotati di un corpino appositamente pensato per offrire il massimo del comfort.

# Fascia elastica rinforzata per sostenere la pancia

Un dettaglio da non sottovalutare è la presenza di una fascia elastica rinforzata all’interno del corpino, che ha la funzione di sostenere la pancia e permette di avvertire in misura inferiore il suo peso durante la giornata, per il massimo del comfort.

# Leggera compressione graduata

Durante la gravidanza è consigliabile indossare dei collant o dei leggings che siano a compressione graduata: questa è una caratteristica molto importante per prevenire l’insufficienza venosa e garantire il giusto afflusso di sangue dalle zone periferiche. Attenzione però, perché bisogna scegliere il corretto grado di compressione perché non va bene nemmeno esagerare da questo punto di vista. Per togliersi ogni dubbio è sempre bene chiedere al proprio dottore o dottoressa.

# Giusta traspirabilità

Spesso questo aspetto viene sottovalutato, ma i collant per la gravidanza dovrebbero garantire anche una corretta traspirabilità. In tale periodo, infatti, l’insorgenza di cattivi odori potrebbe creare disagio ed è meglio prevenirla, indossando delle calze che facciano respirare bene la pelle. Le calze e i leggings per gravidanza Solidea sono, ad esempio, realizzati in uno speciale filato con ioni d’argento, che svolge un’azione batteriostatica e consente di mantenere l’equilibrio della flora batterica. Dettagli che fanno una grande differenza.

Perché non rinunciare ai collant in gravidanza

Alcune donne pensano che i collant siano poco comodi o comunque non adatti alla gravidanza, ma in realtà se si scelgono quelli giusti risultano nettamente più confortevoli rispetto al classico pantalone. Non solo: come abbiamo appena visto, i collant offrono un sostegno extra e quelli a compressione graduata svolgono anche una funzione preventiva, dunque, sarebbero in realtà da preferire ai jeans o ad altri indumenti.