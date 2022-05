Meteo, cielo variabile e temperature in leggero aumento da martedì

Un inizio settimana all’insegna del tempo variabile, determinato dalle correnti fresche in quota. Le temperature, però, aumenteranno nuovamente dalla giornata di martedì, per la graduale rimonta dell’anticiclone sub-tropicale. Queste le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Previsioni valide per: lunedì 30 maggio 2022



Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità sparsa ed a tratti compatta, specie nelle zone interne e sugli estremi della regione; non si esclude anche qualche rovescio associato.

Nel corso del pomeriggio tempo variabile sull'intera regione con isolati fenomeni sulle Alpi Liguri, possibili locali sconfinamenti lungo le zone costiere sottostanti; tempo asciutto con nuvolosità irregolare altrove.

Venti: fino a metà giornata moderati dai quadranti settentrionali sul settore centrale, dai quadranti meridionali sugli estremi della regione. Dalle ore centrali deboli o moderati da sud ovunque.

Mari: poco mosso, fino a mosso al largo in mattinata.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.

Costa: min +15/21°C, max +21/25°C

Interno: min +4/15°C, max +14/25°C

Previsioni valide per: martedì 31 maggio 2022

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: stratificazioni medio-alte in transito sull'intera regione, risulteranno maggiormente compatte ed estese nella prima parte di giornata.

Venti: deboli o moderati da nord in mattinata, poi generale rotazione dai quadranti meridionali.

Mari: prevalentemente poco mosso.

Temperature: in lieve rialzo, specie le massime.

Tendenza per: mercoledì 1 giugno 2022

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: tempo stabile e prevalentemente soleggiato, a parte qualche nube in più sul ponente regionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Ventilazione debole o moderata meridionale. Mare poco mosso.