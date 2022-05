Sanità, una serie di nuove attività e servizi nelle 600 farmacie di tutta la Liguria

È pronta a partire la sperimentazione di una serie di nuove attività e servizi che saranno messe a disposizione dei cittadini dalle 600 farmacie di tutta la Liguria: dal primo luglio sarà possibile anche cambiare il proprio medico di medicina generale senza recarsi agli sportelli della Asl.

Lo prevede il cronoprogramma di attivazione dei nuovi servizi elaborato dalla Commissione regionale per la Farmacia dei Servizi e approvato dalla Giunta regionale, su proposta del presidente e assessore alla Sanità, in attuazione degli accordi nazionali approvati in Conferenza Stato Regioni.

“L’obiettivo è quello di facilitare sempre di più la vita dei cittadini, in particolare a chi è fragile o abita ad esempio nell’entroterra – ricorda il presidente della Regione e assessore alla Sanità - anche attraverso l’offerta di una serie di servizi correlati alla salute e alla prevenzione. Le farmacie sono state un presidio fondamentale di prevenzione, informazione ai cittadini e anche di vaccinazione durante tutto il periodo dell’emergenza coronavirus, dimostrando l’importanza strategica del loro ruolo di ‘farmacie dei servizi’ in rete. Partendo da questa esperienza assolutamente positiva e virtuosa – aggiunge – nei prossimi mesi attiveremo un’altra serie di attività che saranno messe a disposizione dei cittadini nelle farmacie, a partire, dal 1 luglio prossimo, dalla possibilità di cambiare il proprio medico di medicina generale senza doversi recare agli sportelli delle Asl”.

L’approvazione, da parte del ministero della salute, del Cronoprogramma delle attività varato dalla Giunta consentirà l’utilizzo, a livello regionale, dei finanziamenti assegnati alla Liguria, pari a oltre 1,5 milioni di euro.

Tra i servizi che verranno offerti dalle farmacie, la possibilità per i pazienti cronici, affetti ad esempio da diabete o ipertensione, di usufruire di un programma volto a migliorare l'aderenza alla terapia e di effettuare una serie di controlli con finalità di prevenzione; sarà possibile effettuare in farmacia alcuni esami quali l’Holter pressorio, l’holter cardiaco e l’elettrocardiogramma; verrà agevolato l’accesso al fascicolo sanitario elettronico; sarà possibile per le persone diabetiche effettuare in farmacia il prelievo di sangue capillare per la misurazione della glicemia e dell’emoglobina glicata; verrà effettuata un’attività di screening per la prevenzione del tumore al colon.

Tutte le 600 farmacie territoriali della Liguria parteciperanno a una o più sperimentazioni legate ai diversi progetti: i farmacisti che aderiranno ai progetti seguiranno i corsi organizzati dagli Ordini provinciali dei farmacisti in accordo con Alisa sui temi dell’aderenza alle terapie, della fragilità dei pazienti cronici e della loro presa in carico nonché della farmacovigilanza. Per ogni singolo progetto è prevista una specifica attività di formazione.