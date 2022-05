Il vescovo Marino in pellegrinaggio alla Madonna del Monte per la pace

A conclusione del mese mariano e in concomitanza con la festa liturgica della Visitazione di Maria Santissima questa sera il vescovo Calogero Marino salirà in pellegrinaggio al Santuario Nostra Signora del Monte, recitando il Rosario per la Pace.

La preghiera si terrà in comunione con papa Francesco, il quale la guiderà dalla Basilica Santa Maria Maggiore a Roma, e altri santuari nel mondo.

Il Santo Padre invita "i fedeli, le famiglie e le comunità ad unirsi a questa invocazione per ottenere da Dio, con l’intercessione della Regina della Pace, il dono che il mondo attende".