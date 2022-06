Pietra, gli alunni della scuola primaria 'Papa Giovanni XXIII" premiati nell'ambito del contest-progetto nazionale 'Scuola attiva Kids'

"Con la Presidente del Consiglio Michela Vignone e l’Assessore alla cultura e sport Daniele Rembado e accompagnati dalla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo statale di Pietra Ligure dott.ssa Giuseppina Manno e dalla Dirigente dell’area amministrativa del Comune di Pietra Ligure dott.ssa Sandra Perego, abbiamo portato i complimenti, nostri personali e di tutta l’amministrazione comunale, e consegnato un attestato di benemerenza del Comune di Pietra Ligure agli alunni della classe quinta della scuola primaria 'Papa Giovanni XXIII" che, con il loro fantasioso e creativo gioco dell’oca 'sportivo', sono risultati vincitori per la Provincia di Savona del contest-progetto nazionale 'Scuola attiva Kids' organizzato dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport e 'Sport e Salute' per promuovere l’attività motoria e lo sport, oltre alla cultura del benessere e del movimento tra gli studenti, gli insegnanti e le famiglie nella scuola primaria". Così Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"Settimana scorsa, gli alunni, accompagnati maestre Susanna Lovati e Marzia Gaggero e dal tutor Danilo Poliani, sono andati a Roma, in un viaggio-premio di tre giorni e hanno partecipato, in insieme ad altre classi quinte provenienti da tutta Italia, alla grande festa allo Stadio Olimpico, dove ognuno di loro ha ricevuto una medaglia ricordo e ritirato la targa che hanno portato a Pietra Ligure e che ora al suo posto d’onore in classe - prosegue il primo cittadino pietrese - Iniziative come questa, che mirano a trasmettere il rispetto delle regole, l’inclusione, l’accoglienza delle diversità e una sana socialità sono importanti sempre, ma lo sono ancora di più in questo tempo che i nostri ragazzi hanno trascorso tra mille limitazioni, chiusure e scuola a distanza".