"Ferraris Pancaldo" di Savona, borse di studio "Prigogine" in memoria di Bianca Ferrari: il 6 giugno la cerimonia

"Lunedì 6 giugno alle ore 17 presso la sala della Sibilla si terrà la cerimonia di premiazione per le borse di studio "Prigogine" in memoria di Bianca Ferrari". Lo comunica in una nota l'Istituto "Ferraris Pancaldo".

"Saranno presenti Alessandro Berta, Roberto Ruggeri e Angelo Berlangieri di Unione Industriali, il primo cittadino di Savona Marco Russo e il vice sindaco Elisa Di Padova, il presidente della provincia Pierangelo Olivieri, Marco Testa, delegato del rettore per il funzionamento del Campus di Savona, il marito di Bianca Ferrari, il comandante della capitaneria di porto di Savona, Pesce del CSV e Alessandro Clavarino".

"Sarà l'occasione per ricordare il lavoro di Bianca, premiare le nostre eccellenze e salutarci" concludono dal "Ferraris Pancaldo".