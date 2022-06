Calice, arriva lo "Swap Party": una festa del baratto gratuito per una comunità sempre più sensibile alla sostenibilità

Si concluderà domenica 5 maggio la rassegna "Vesto Sfuso" dedicata alla sostenibilità ambientale nel mondo dei vestiti e nel settore tessile, organizzata dai giovani del progetto Sfuso Diffuso con uno "Swap Party".

Ma di che cosa si tratta? E’ una festa gratuita e aperta a tutti, in cui i partecipanti potranno scambiare vestiti, accessori, utensili per la cucina, biancheria per la casa, accessori per animali puliti e in buono stato, seguendo l’esperienza del Tempio del Futuro Perduto di Milano.

Dalle 18 alle 22 in piazza Cesio a Calice Ligure sarà allestita un’area dove poter lasciare un massimo di 15 articoli delle categorie sopra indicate e ricevere in cambio altrettanti buoni per scegliere nuovi articoli dall’area scambio. Il tutto avverrà gratuitamente, senza scambio alcuno di denaro. Gli oggetti inseriti nell’area scambio non saranno valutati in base a valore economico, lo scambio sarà solo numerico.

I primi cento partecipanti riceveranno un omaggio, mentre tutta la serata sarà accompagnata da un dj set, sulle cui note, a partire dalle 19, si potrà gustare un aperitivo offerto con prodotti delle attività commerciali del paese. Dalle 21 si esibiranno dal vivo gli "Edhera", fino alle 22. Sarà possibile lasciare anticipatamente i prodotti da scambiare contattando gli organizzatori al numero 340.6354018.

Il progetto vuole promuovere le buone pratiche dello scambiare abiti e oggetti usati, del ripararli, del dare loro una seconda vita, stimolando una maggiore consapevolezza nei consumi e favorendo un approccio positivo alla sostenibilità ambientale, coinvolgendo la comunità in un evento culturale e insieme di intrattenimento.

L’iniziativa avrà anche una forte valenza solidale, grazie alla collaborazione con Caritas Diocesi Savona Noli e il Canile di Finale Ligure, a cui a fine evento verranno donati tutti gli oggetti e gli abiti rimasti.

Grazie a questo evento, il progetto continua il suo intento nel coinvolgimento della comunità giovanile, in particolare con la collaborazione del gruppo Mugugno Finalese e la lista studentesca Wave del Liceo Issel di Finale Ligure.