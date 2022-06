"Spiaggia comunale di Vadino abbandonata al degrado"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Tutte le amministrazioni comunale di Albenga, con l'arrivo della stagione estiva, e indipendentemente dal colore politico, hanno sempre trattato Vadino come una zona di serie B, se non addirittura peggio".

"Questa lamentela riguarda la solita spiaggia comunale di circa 500 mq situata sul lato destro del molo, ex cantiere navale, abbandonata al degrado. Tenuto conto della considerazione, mi piacerebbe pagare le tasse comunali in base alla mia categoria di cittadino".

"Riprendo l'articolo dell'assessore Vannucci che citava 'sabbia per le spiagge del territorio': "Ad Albenga via libera al ripascimento stagionale con la sabbia della foce del fiume Centa. A seguito delle analisi, fatte eseguire dagli uffici comunali e presentate all’Arpal, l’amministrazione comunale ha fatto in modo che la sabbia della barra di Foce del fiume Centa possa essere utilizzata per il ripascimento stagionale delle spiagge comunali e di quelle degli operatori turistici balneari che ne faranno richiesta. L’assessore al Demanio e commercio Mauro Vannucci ha commentato: 'La sabbia sarà prelevata dalla barra di foce del fiume Centa e utilizzata per il ripascimento stagionale delle spiagge del nostro territorio'".

"Mi immedesimo in alcuni residenti e vacanzieri, che hanno qualche problemino di deambulazione, come fanno a raggiungere la riva per godersi un bagno senza rimetterci una caduta con gravi conseguenze. Spianarla con una draga non penso abbia un costo esoso".

Paolo Pilloni