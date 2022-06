Festa della Repubblica ad Albisola Superiore: il tricolore sventola su Parco Zambellini

A distanza di qualche giorno dall’inaugurazione e apertura al pubblico del Parco Zambellini ad Albisola Superiore, questa mattina si è tenuto proprio in quella sede sito il primo evento: l’alzabandiera per celebrare la ricorrenza della 76^ Festa della Repubblica Italiana. Alla presenza di un nutrito gruppo di cittadini hanno preso parte alla cerimonia l’assessore ai Servizi Sociali e Agricoltura Calogero Sprio ed un folto numero di volontari della Associazione AiB Albisola – Protezione Civile con a capo il presidente Domenico Vezzolla.

L’assessore Sprio ha portato i saluti del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale e ha evidenziato da un lato il piacere di poter condividere finalmente questa celebrazione attraverso l’incontro in presenza insieme alle associazioni e alla cittadinanza; dall’altra ha ricordato che la nascita della Repubblica Italiana trae le sue radici dalla Resistenza e dal sacrificio di molti italiani che, per costruire e consegnarci la libertà di cui beneficiamo oggi, hanno perso la vita. L’assessore ha poi aggiunto che l’importanza di questa cerimonia non fa riferimento solo ad un importante momento della vita del nostro Paese che fa parte del passato bensì anche a fatti di grande attualità relativi agli attacchi alla libertà e alla democrazia che hanno luogo in questo momento non lontano da noi.

Il presidente della Protezione Civile Domenico Vezzolla si è unito all’auspicio che la democrazia prevalga su ogni forma di autoritarismo e ha dato quindi il via ai suoi volontari che, al suono dell’inno nazionale e con la contemporanea accensione dei fumogeni tricolori, hanno alzato la bandiera italiana a circa 20 metri di altezza sopra la casetta di avvistamento posizionata nel punto più elevato del Parco, rendendola così visibile in molti punti della città.