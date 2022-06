Coronavirus, numeri stabili con il calo del tasso di positività e dei ricoverati

Sono 416 i nuovi positivi al covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, emersi da 4.878 tamponi eseguiti, dei quali 1.169 molecolari e 3.709 antigenici rapidi, per un tasso di positività pari all’8,52%, in lieve ribasso rispetto a ieri.

Nella provincia di Imperia sono 59 i nuovi casi, mentre sono 70 a Savona, 226 a Genova e 61 a La Spezia. In regione sono invece 132 i ricoverati (7 in meno di ieri) dei quali 7 (=) in terapia intensiva.

Purtroppo a livello regionale si registrano due decessi risalenti allo scorso 31 maggio: uno a Lavagna (un uomo di 79 anni) e uno a Savona (un 75enne).

In Liguria sono 4.927 i pazienti in isolamento domiciliare (576 in meno di ieri).