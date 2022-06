"Palazzi Svelati", i maestri infioratori del "Circolo Giovane Ranzi" protagonisti a Genova (FOTO)

Per festeggiare il 2 giugno e l'iniziativa “Palazzi Svelati”, promossa dalla Prefettura di Genova in collaborazione con altre amministrazioni e che vede l'apertura straordinaria di edifici e sedi di istituzioni pubbliche solitamente chiusi al pubblico, i maestri infioratori del "Circolo Giovane Ranzi" hanno portato la loro arte nel cortile del Palazzo del Governo Doria Spinola, sede della Prefettura di Genova, con una infiorata raffigurante il tricolore.



"Grazie al Signor Prefetto Dottor Renato Franceschelli e alla sua consorte Signora Cecilia per la squisita accoglienza riservata ai nostri infioratori e per la grande disponibilità - ha dichiarato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi - Per tutta Pietra Ligure e per i maestri infioratori è stato un vero privilegio ed un grande onore aver ricevuto questo invito e aver avuto l'occasione di partecipare a questa bella iniziativa. Buona Festa della Repubblica!".