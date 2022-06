Fiori nel Piatto: sold out e grande successo per il laboratorio esperienziale promosso dall’associazione Ristoranti della Tavolozza e da Ravera Bio di Albenga.

Sono stati 28 i giornalisti, che hanno partecipato al laboratorio sui Fiori eduli inserito nel programma del settimo Festival del Giornalismo Alimentare, la più importante manifestazione, che affronta in modo trasversale tutti i temi legati alla comunicazione del cibo.

Un laboratorio, che presentava un interessante carattere di originalità e novità e che ha registrato rapidamente il tutto esaurito con molte richieste di partecipazione rimaste escluse.

Condotto dal giornalista Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e da Silvia Parodi dell'azienda Raverabio di Albenga, l’incontro ha permesso di scoprire i fiori eduli, utilizzati in cucina come un ingrediente colorato, profumato e capace di dare un gusto nuovo al piatto. Il laboratorio ha proposto una degustazione di fiori eduli (Nastursio, Begonia, Tagete e Bocca di Leone, la presentazione in anteprima nazionale di prodotti nuovi, come il Ketchup alla Begonia, il pesto alle foglie di Nasturzio, la crema di Nocciola e Bocca di Leone, prodotti nella piana di Albenga dall’azienda Tastee.it

Dopo la degustazione dei fiori in purezza, una prima parte di degustazione salata con la novità dei nuovi biscotti alla Cipolle egiziana ligure, poi la parte dolce con le splendide viole caramellate della chef Paola Chiolini della Balena bianca di Vallecrosia insieme ai cioccolatini alla rosa canina, l’originale e fragrante “Bacio di Alassio” alla Begonia dello chef Simone del laboratorio artigiano “Simo, la pasticceria che sognavo” di Alassio accompagnato da un succo di Begonia e per finire i deliziosi biscotti alla lavanda e fiori di Arancio del biscottificio Gibelli sempre di Vallecrosia, attivo da oltre 100 anni, una forte testimonianza dell’utilizzo dei fiori nelle cucina di campagna in particolare nella preparazione dei dolci.

Nel corso del laboratorio è stato anche presentato in collaborazione con il Crea di Sanremo il progetto BIOFIORI coordinato dall’azienda Ravera BIO e finanziato dalla regione Liguria attraverso il PSR 2014-2020 che si occupa di completare la filiera dei fiori eduli nella parte relativa alla conservazione dei fiori freschi ed essiccati.

Al termine ad ogni partecipante è stato offerto un vasetto con fiori eduli biologici per proseguire l’esperienza anche a casa coltivando e utilizzando i fiori eduli in gustose e saporite preparazioni.

“Siamo contenti del successo di questa iniziativa, che si inserisce in un’attività divulgativa e formativa che portiamo avanti da anni in collaborazione con il Crea di Sanremo e con l’azienda Ravera bio di Albenga - questo il primo commento di Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza, che prosegue. “L’uso dei fiori in cucina rappresenta oggi una presenza importante nella gastronomia del Ponente ligure ed in generale in tutto il paese. Non è una semplice moda passeggera e neppure una prerogativa dei ristoranti più esclusivi, ma una realtà, che ha radici profonde. I fiori sono sempre stati usati in cucina, non sono una novità dei nostri giorni e il loro utilizzo rappresenta il ritorno a tradizioni antiche e non del tutto dimenticate. Quella che può sembrare l’ultima frontiera della sperimentazione gourmet è in realtà il ritorno ad una consuetudine già presente nella cucina contadina, che usava per insaporire il cibo tutti gli ingredienti che la natura offriva spontaneamente, anche le erbe e i fiori. Ma se nella cucina casalinga ci si rivolge alla riscoperta di antiche abitudini alimentari, i fiori possono essere preziosi alleati nella cucina gourmet, dove oggi nel cibo si ricerca una perfetta armonia tra natura e l’ambiente”