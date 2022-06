Il premio "Ligure Illustre" assegnato all'attore e cabarettista genovese Enzo Paci

Nell'ambito del Festival della Canzone in Lingua Ligure che si svolgerà a San Giorgio di Albenga venerdì 10 e sabato 11 giugno con in gara 22 artisti tra gruppi e solisti, verrà conferito il premio "Ligure Illustre", quest'anno destinato all'attore cabarettista genovese Enzo Paci.

Vincenzo Paci, in arte Enzo Paci, è nato a Genova il 27 gennaio 1973. Fin da piccolo ha sempre avuto la passione per il teatro. Nel 2000 si è diplomato al Teatro Stabile di Genova. Attore teatrale e cabarettista è approdato in televisione con Colorado nel 2007 e di Zelig tra il 2009 e il 2013 per poi ritornare nel 2015 e 2016.

Nel film "Io sono Mia" (2019) ci ha regalato un Bruno Lauzi reale e veritiero, riprendendo le caratteristiche e la timbrica del cantautore ligure. E' stato anche protagonista di un episodio della serie Don Matteo 13.

Ha lavorato con grandi registi come Marco Sciaccaluga, Luca Ronconi, Giorgio Gallione e Valerio Binasco, recitando al fianco di veri e propri pilastri del Teatro Italiano tra cui Mariangela Melato, Eros Pagni, Gabriele Lavia e Tullio Solenghi. Il personaggio più popolare dell'artista è Mattia Passadore, uno smemorato-convinto che non si allinea con la quotidianità che lo circonda, non rendendosi conto nemmeno dei paradossi e delle cose che dice, ripete sempre "Eppure ce l'avevo".

L'attore ha confessato che il negozio di frutta e verdura dei genitori è stato fondamentale per la sua carriera (ha conosciuto persone che gli hanno consentito di creare e interpretare sul palco). Tale esperienza si può notare nel burbero commissario Mauro Bacigalupo che con "Blanca" ha portato Enzo Paci nelle case di tutti gli italiani, diventando attore nazionale. Interprete e personaggio non hanno molto in comune ad esclusione, come dichiara l'attore, della pancia, del amore per il cibo e dell'essere un ex-fumatore.

Silvia Bazzano motiva la scelta riconoscimento "Elmo Bazano-Ligure Illustre 2021" ad Enzo Paci: "Abbiamo scelto una persona che con studio, passione, umiltà e professionalità ha portato oltre i confini liguri la nostra terra. Enzo è sempre disponibile a collaborare con chi salvaguardia le nostre tradizioni. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Il 14 luglio 2013 l'amore per l'arte e per Romina Uguzzoni è stato coronato sul palco, proprio dentro un teatro, con delle nozze particolari. La moglie, cantante, coreografa e grande ballerina di tip tap, è sua compagna anche a livello artistico, al contrario di quello che si dice credo che avere al proprio fianco anche nel lavoro la persona amata sia un valore aggiunto. Piccolo aneddoto considerando le doti danzanti degli sposi, al loro matrimonio ho ballato con Romina. L'appuntamento è fissato per sabato 11 giugno al Festival San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure per assistere alla premiazione".