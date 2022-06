Toirano, venerdì 3 giugno una serata culturale dedicata agli sport e alle attività all’aperto

Si terrà venerdì 3 giugno, alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare “Pietro Arnaldi” di Toirano, in via Parodi 31, la serata culturale dedicata agli sport e alle attività all’aperto dal titolo “D’acqua, d’aria, di terra, di mare… Tutte le vie dell’outdoor nei libri e nei viaggi di Igor Napoli”.

Attraverso una proiezione fotografica musicata e commentata, un dialogo con l’autore e la presentazione dei suoi non pochi titoli pubblicati, la serata, organizzata dal Comune di Toirano e dalla Biblioteca Civica “Baccio Emanuele Maineri”, vedrà al centro le esperienze sportive e di vita, certamente fuori dell’ordinario, dell’insegnante e viaggiatore piemontese Igor Napoli, che da decenni si cimenta in arrampicate e scalate, discese sciistiche, voli in deltaplano, pagaiate in canoa, escursioni o lunghi tour in mountain bike, nonché in molte altre imprese avventurose, alle più varie latitudini e condizioni ambientali.

Nato a Fossano (CN) nel 1957 e da sempre appassionato, infatti, di montagna e sport in ambienti naturali, Igor Napoli è insegnante di scienze motorie e maestro di sci e snowboard. Viaggiatore “on the road” e “deltaplanista per caso” – come ama scherzosamente autodefinirsi –, ha scalato montagne in India, Pakistan, Turchia, Georgia, Stati Uniti, Perù, e girato in bici l’Europa, l’America del Nord, l’Islanda. Estremamente eclettico nella pratica sportiva, lo è, a conti fatti, anche nella scrittura, avendo ad oggi pubblicato una dozzina di libri che spaziano, per tipologia, dalla guida naturalistica al romanzo, dal volume di fotografie artistiche alla raccolta di racconti su base (semi)realistica. In quest’ultima categoria di opere si colloca il suo libro più recente, su cui più ci si concentrerà nell’arco della discussione con l’autore: “Zen, frisbee e sport estremi” (Graph-Art, 2021), poderosa e brillante antologia di 32 racconti, scritti ex novo o rielaborati dall’autore durante il periodo pandemico, sagacemente oscillanti tra realtà autobiografica e fantasia e tutti accomunati, sul piano stilistico, da un’ironia dissacrante e da un uso giocoso della lingua e della narrazione che non tardano a catturare con destrezza l’attenzione del lettore, per poi proiettarlo in un accattivante flusso di storie di quasi 400 pagine.

«Sulla spinta della grande curiosità suscitata dai racconti personali di Igor – spiega Nicola Panizza, consigliere comunale di Toirano delegato alla cultura –, la stretta attualità del tema outdoor, ma anche la non scontata definizione dei suoi confini, ci ha portati a voler tracciare, con l’aiuto di chi vi ha dedicato con passione la propria vita, un quadro esaustivo di tutti gli sport e le attività all’aperto che, assieme ai principi, agli insegnamenti e ai benefici individuali e collettivi da essi ricavabili, vanno oggi ad alimentare questo variegato e articolato mondo, non a caso sempre più in via di sviluppo sui nostri splendidi territori».

L’ingresso all’evento è libero e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.