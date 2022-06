"Nove giorni e mezzo", il noir alla libreria Ubik di Savona con la scrittrice Sandra Bonzi

Nuovo appuntamento letterario venerdì 3 giugno, a partire dalle 18, nei locali della libreria Ubik di Corso Italia a Savona.

Protagonista sarà la scrittrice Sandra Bonzi che presenterà il suo romanzo noir "Nove giorni e mezzo" (Garzanti), con l'introduzione di Renata Barberis.

In una via del centro di Milano vengono ritrovati due trolley grondanti sangue. Subito l'intuito della giornalista Elena, una giornalista appena licenziata dal giornale in cui lavora, si mette all'opera. Potrebbe significare che non tutto è perduto per la sua professione. Che può ancora fare uno scoop e riconquistare il suo lavoro, che può ancora provare una scarica di adrenalina, e che forse dare ascolto all'anima da detective che è dentro di lei non è sbagliato. Sandra Bonzi ha ideato una protagonista indimenticabile. Un caso da risolvere cambia la quotidianità di una donna che credeva che la sua vita fosse tutta lì, tra figli, marito e genitori. Invece non è mai troppo tardi per sentirsi vivi di nuovo. Per ridere di gusto, per dire un no in più e tornare ad amare sé stessi.

Sandra Bonzi (scrittrice, giornalista) lavora nella comunicazione per il cinema e la tv (Mediaset, Sky, Disney Channel). Tra gli altri libri pubblicati ricordiamo "Doppio misto" presentato insieme al marito il comico Claudio Bisio anni fa al Festival Parole ubikate in mare.