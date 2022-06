Albisola Superiore, sabato 4 giugno l'inaugurazione della mostra personale dell’artista Ylli Plaka

La mostra personale dell'artista Ylli Plaka si terrà nel Museo della ceramica Manlio Trucco di Albisola Superiore da sabato 4 giugno- con inaugurazione alle ore 17.30 - a domenica 26 giugno.

Per l’occasione verranno proposti inconsueti, totem ceramici ingrès, raffiguranti volti e sguardi di civette e di lune, oltre ad altre significative opere dell'artista. In occasione dell'apertura lo storico dell'arte ceramica Federico Marzinot racconterà le opere esposte. Si tratta della terza personale di Plaka ad Albisola Superiore e la venticinquesima di quelle da lui proposte in Italia e in altri Paesi in trent'anni di attività. Per Plaka esporre ad Albisola ha un significato particolare: “Nel cui mondo mi sono immerso profondamente e ritengo che il Museo sia il luogo ideale per esporre l'opera di un artista”.

"L’incantevole giardino del Museo Trucco diventa nuovamente palcoscenico en plein air di artisti contemporanei. Nel caso di Ylli Plaka, artista poliedrico che da anni sperimenta le infinite possibilità della materia soprattutto attraverso la scultura, il legame con Albisola è profondo. Plaka è famoso per aver ideato e creato una particolare tipologia di grès che viene cotto ad alte temperature ed è quindi molto resistente anche all’esterno. Le sue opere si inseriscono armonicamente nel giardino museale creando uno scenario suggestivo e poetico: i suoi animali notturni dai grandi occhi sgranati, come civette, gufi e barbagianni popolano l’universo immaginifico dell’artista. Per la Galleria all’aperto dell’arte ceramica, di Ellera, Plaka ha realizzato un grande pannello 'intitolato “donne e gufi' che arricchisce il patrimonio artistico diffuso sul territorio” commenta Simona Poggi - Assessore alla Cultura della Città di Albisola Superiore.