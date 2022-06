Autostrade da incubo, dopo l'ingorgo del 2 giugno verso il mare la promessa: "Restano solo i cantieri essenziali" [VIDEO]

Basta cantieri sulle autostrade delle vacanze. "Resteranno solo quelli essenziali", la promessa del ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Enrico Giovannini, ospite al teatro Carignano di Torino per un appuntamento del Festival Internazionale dell'Economia.

"Sono mesi che raccontiamo che abbiamo incontrato tutti i concessionari e abbiamo fatto una programmazione integrale su tutta la rete. Non ci saranno cantieri non indispensabili nei mesi più difficili e quello che è successo negli anni scorsi non si ripeterà".

Miele per le orecchie degli automobilisti italiani, soprattutto per i tanti che nelle scorse ore hanno invece impiegato ore e ore (di coda) per raggiungere il mare per il ponte del 2 giugno. Basti pensare agli oltre 11 km di serpentone sulla A10 tra Savona e Feglino, o tra Millesimo e Altare, sulla A6 Torino-Savona, dove si sono registrati altri enormi incolonnamenti di circa 7km, con tanti automobilisti che hanno preferito uscire e procedere in statale addirittura da Millesimo in poi.

Tutta la rete ligure è però stata messa in ambasce dagli incolonnamenti, che hanno coinvolto anche le due autostrade di collegamento con la Lombardia, sia verso levante che verso ponente.

Resta aperta, infine, tutta la partita sulle risorse destinate alle grandi infrastrutture: "Ci sono investimenti importanti con il Pnrr, come per il trasporto rapido di massa, come la metropolitana, cui si possono aggiungere i fondi di competenza delle Regioni, cui spetta il secondo tempo della partita per programmare i loro fondi", conclude Giovannini.