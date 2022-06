Cinzia Ferrara e la sua fattoria a Casanova Lerrone, ultimo appello: “Grazie a tutti, ora serve un ultimo aiuto per proteggere gli animali dai lupi”

Proseguono a ritmo serrato i lavori in località Bosco a Casanova Lerrone presso l’Agriturismo e Fattoria Didattica ‘Pè Pasciùn’ dove Cinzia Ferrara e la sua Arca di Noè (90 animali) hanno trovato ospitalità, scongiurando l’abbattimento dei capi, dopo lo sfratto che la donna aveva dovuto subire dalla sua fattoria di Testico, alle spalle di Andora.

Per evitare a Cinzia di restare in mezzo a una strada e agli animali, papere, capre, asini, galline, cani e gatti, di essere abbattuti, dopo l’appello pubblicato sulle testate del nostro gruppo, si erano mobilitate le provincie di Savona e Imperia ma non solo.

Cinzia Ferrara ha affidato a un messaggio di aggiornamento al suo gruppo di aiuto su whatsapp l'aggiornamento sull'avanzamento dei lavori. “Mi scuso per il lungo silenzio - scrive Cinzia - ma vi garantisco che non ho tempo neanche per respirare. Ho inviato anche un video per rendervi un po' partecipi dei lavori che si stanno svolgendo nel luogo in cui, a giorni saranno collocati gli animali. Molto si sta facendo per rendere idoneo il luogo alla loro accoglienza e man mano che si procede, spuntano le varie problematiche. Molto, infatti, c'è ancora da fare, per mettere in sicurezza gli animali. È un luogo isolato a rischio, oltre che alle volpi, faine e anche lupi. Ora sto occupandomi di proteggere gli uccelli, ma necessitano recinti anche per capre e asini e le reti, pali e tutto l'occorrente hanno costi alti soprattutto ora che il ferro (come tutto) ha raggiunto cifre incredibili".

"Grazie al vostro cuore la raccolta ha fruttato 7.500 euro, la spesa finora sostenuta per 2 casette/magazzini in metallo, 2 gabbie/recinto, rete elettrosaldata, pali, traverse, filo ferro, rete per pollaio, ruspa, aiutanti, gasolio noleggio furgone (da amico) fino fine mese è di 6.640 euro circa. Quando sarà tutto finito (solo le cose urgenti) siete tutti invitati a venirci a fare visita, sarebbe bellissimo. Se potete ancora aiutarci per questo ultimo atto, (importante per i lupi) la cifra potrebbe aggirarsi, ancora, intorno ai 3000 euro. Siete stati tutti fantastici. Un grazie speciale naturalmente è rivolto a Simona (la Grande)”, conclude Cinzia Ferrara.