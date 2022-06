Meteo: piogge e temporali oggi, da domani bel tempo fino a lunedì

Una veloce perturbazione porterà piogge e temporali oggi un po’ diffusi ovunque, ma da domani già avremo condizioni più stabili con aumento delle temperature e bel tempo estivo almeno fino a lunedì

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 3 giugno

Cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge e temporali un po’ ovunque. I temporali saranno più presenti sulle zone alpine settentrionali. Al pomeriggio migliora a partire da ovest. Temperature massime in calo causa piogge, con valori non oltre 24/25 °C. Venti deboli di direzione variabile, con rinforzi e raffiche forti solo al passaggio dei temporali.

Da domani a lunedì 6 giugno.

Aumento della pressione e delle temperature già da domani. Tuttavia le correnti in quota non permetteranno una stabilità diffusa, per cui sulle Alpi specie settentrionali saranno ancora possibili rovesci e temporali in particolare domenica 5. Temperature massime che supereranno i 30/32 °C sulle pianure, soprattutto ad est. Minime in aumento e comprese tra 18 e 22 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Tendenza da martedì 7 giugno.

Pressione in calo e instabilità in aumento per la parte centrale della settimana prossima.

