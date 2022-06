"Non Ho Tempo di Scordarmi i Ricordi", fuori il primo singolo del 17enne albisolese Monesenzaaccento

Esce oggi, venerdì 3 giugno, “Non Ho Tempo di Scordarmi i Ricordi” il primo singolo di Monesenzaccento.

Il brano, prodotto insieme a Zibba, è un bellissimo viaggio di poco più di due minuti: sonorità elettroniche mescolate a chitarre funky e una ritmica originale fanno da cornice ad un testo consapevole e denso di significato.

“Nel mio hard disk ci sono un bel po’ di canzoni pronte e piano piano usciranno tutte. Ho scelto questa perché credo sia il modo migliore per dare il via al mio progetto" ha detto Simone Assandri, 17enne produttore e cantautore di Albisola Superiore.

“È difficile spiegare il rapporto che si ha con i ricordi. Molte volte è consigliato uno sguardo verso il futuro piuttosto che al passato, dimenticando quello che c'è stato. Io voglio solo vivere senza dimenticare".

Il brano è stato scritto da Monesenzaccento, prodotto da Monesenzaccento e Zibba.

Biografia Simone Assandri, classe 2004, in arte Monesenzaccento è un produttore e cantautore savonese. Si avvicina alla musica da piccolo con l'intento di scrivere canzoni, maturando con il tempo un forte interesse per la composizione, miscelando così la passione per la scrittura alla produzione di beat.

Il suo primo progetto, frutto di un percorso insieme al cantautore Zibba, è “Non Ho Tempo Di Scordarmi I Ricordi”, disponibile su tutti i Digital Stores il 3 giugno.