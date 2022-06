Novità in casa Rovagnati: una nuova linea per il canale Ho.re.ca con testimonial Joe Bastianich

Si chiama HoreCollection la nuova gamma di prodotti Rovagnati destinati al settore della ristorazione, che è stata presentata nei giorni scorsi durante un incontro con i giornalisti presso il prestigioso Royal Park Golf I Roveri di Torino.

Questo marchio molto popolare per l’alta qualità della sua produzione destinata al grande pubblico, ha creato una nuova linea di prodotti per rispondere alle esigenze specifiche del settore che punta alla praticità, alla semplificazione e all’ottimizzazione dei tempi di lavoro senza rinunciare alla qualità, al gusto e alla sicurezza che caratterizzano l’azienda.

Come testimonial hanno chiamato un volto molto popolare, Joe Bastianich, protagonista di una campagna multicanale in cui, con il suo fare ironico e dissacrante, è protagonista di alcuni spot in cui spiega le caratteristiche ed i vantaggi dei nuovi prodotti per bar e ristoranti. I prodotti della linea HoreCollection sono inseriti in cinque collezioni basate sulle modalità di impiego e sull’occasione di consumo più indicata: panini, piadine & toast, pizza, taglieri, piatti freddi e caldi, cucina express.

Nell’ambito di una positiva collaborazione con PizzAut, l’associazione che ha aperto un anno fa a Cassina De Pecchi il primo ristorante interamente gestito da ragazzi affetti da autismo, i ragazzi di PizzAut hanno preparato delle pizze testando la praticità e la qualità di HoreCollection e portandole in degustazione ai presenti all’incontro, che ne hanno verificato l’assoluta bontà.

“Nutriamo l'inclusione” è il claim di PizzAut, il primo ristorante in Europa gestito da ragazzi autistici, dove oggi lavorano 10 persone, cui se ne aggiungeranno presto 25 con l’apertura di un secondo locale a Monza e l’obiettivo di creare un franchaising del sociale. Perché in Italia vivono 600.000 autistici e quasi nessuno è inserito nel mondo del lavoro.

“Per Nutrire l'inclusione - spiega il fondatore Nico Acampora - vi è la necessità di ingredienti di grande qualità. I nostri pizzaioli speciali impastano e utilizzano ingredienti speciali come la dignità, la fantasia, l'inclusione e tantissimo amore, e poi farine e mozzarelle, salumi ed affettati di primissima scelta. Proprio per questo nasce il desiderio di collaborare con un grande marchio come Rovagnati. Fin dal primo incontro ci siamo piaciuti per la grande sintonia nei valori e nella ricerca della qualità che ciascuno mette nel proprio lavoro”.

Su tutti i pack della linea HoreCollection sono presenti i QR Code che rimandano alle schede prodotti presenti sul sito (online dal 1° giugno) dedicato alla nuova linea www.horecollection.it; le schede sono complete anche della modalità ideale di consumo: Taglieri, panini, piadine o la tipologia di utilizzo come preparazione a caldo a freddo.

Me le novità in casa Rovagnati non si fermano alla nuova linea ed alla collaborazione con PizzAut.

Anche i prodotti della linea Snello sono stati rinnovati: eliminazione dei conservanti, formule riviste, carni bianche 100% italiane e un packaging più sostenibile con il 55% di plastica riciclata

Obiettivo un prodotto: “SEMPRE PIÙ BUONO, SEMPRE PIÙ SANO”

Chi cerca un’alimentazione sana e leggera senza voler rinunciare al gusto, grazie all’innovazione tecnologica e di processo, può ora disporre di una lista ingredienti più semplice, mantenendo il gusto e la fragranza di sempre. Il rilancio della linea prevede la completa eliminazione dei nitriti, i conservanti più usati nel mondo dei salumi, senza rinunciare agli standard più elevati di sicurezza e salubrità dei prodotti trattati con conservanti. Per la conservazione vengono infatti utilizzati solo derivati naturali che, in sinergia tra loro e grazie ad un processo esclusivo, permettono di garantire le stesse garanzie di sicurezza del prodotto, senza ricorrere all’utilizzo dei nitriti.

Le referenze della linea Snello vedono una riformulazione che comporta una semplificazione della ricetta e un rinnovato processo di produzione che migliora la consistenza del prodotto, preservando la struttura della carne, e ottimizza il tenore di grasso presente che, in GranCotto e GranCrudo Stagionato, viene rifilato manualmente.

Ma il miglioramento qualitativo non si ferma qui: Petto di Pollo al forno e Fesa di Tacchino al forno sono prodotti con 100% carne italiana e con il solo utilizzo di petti interi di polli allevati a terra.

Inoltre, i prodotti della linea Snello sono tutti senza glutine e senza derivati del latte.

Grazie all’impegno della divisione di Ricerca e Sviluppo, Rovagnati utilizza vaschette con circa il 38% di plastica in meno, e il 55% è plastica riciclata, contribuendo così al risparmio di più di 100 tonnellate all’anno. Oltre a essere ancora più sostenibile, il pack rinnovato della linea Snello ha un mood più fresco e moderno e abbraccia un concetto di benessere più ampio. Nel nuovo logo è presente il claim che sintetizza il posizionamento della linea: mangia Sano, vivi Snello.

Petto di Pollo al forno Snello è preparato usando solo petto intero di polli italiani allevati a terra. La macinatura notevolmente ridotta permette di percepire all’assaggio una maggiore consistenza della carne, preservando inoltre il colore naturale. Il tenore di grasso contenuto nel Petto di Pollo al forno Snello è, in media, dell’1%. Disponibile nei formati 100g e 80g.

Fesa di Tacchino al forno Snello è preparata utilizzando solo petto intero di tacchini italiani allevati a terra. La macinatura notevolmente ridotta permette di percepire all’assaggio una maggiore consistenza della carne, preservando inoltre il colore naturale. Il tenore di grasso contenuto nella Festa di Tacchino al forno Snello è, in media, dell’1,5%. Disponibile nei formati 100g e 80g.

GranCotto Snello ha una presenza media di grasso pari al 2%, anche grazie alla rifilatura manuale. Dopo una lenta cottura a vapore, il prodotto acquista la sua caratteristica consistenza soffice e il suo sapore gustoso. Disponibile nei formati 100g e 80g.

GranCrudo Stagionato Snello è preparato selezionando solo cosce di suino giovane. Dopo la stagionatura in cantina, il prodotto viene disossato e lavorato dando vita ad un prosciutto crudo con il 60% di grassi in meno rispetto al prosciutto crudo i Firmati, grazie alla rifilatura manuale dei grassi. Maestri stagionatori qualificati monitorano periodicamente la consistenza, il profumo e il grado di stagionatura di ciascun GranCrudo. Disponibile nel formato 70g

GranSalame Snello è realizzato con sola carne italiana con una innovativa ricetta senza conservanti, dalla consistenza più compatta che permette di ottenere fette più grandi e sottili. Il processo produttivo rinnovato ha consentito di ridurre i grassi del 60% rispetto al Salame Milano tradizionale. Affettato in vaschetta, confezionato in atmosfera protettiva, il GranSalame Snello è sempre squisito, profumato e facilmente digeribile. Disponibile nel formato da 80g.

Mortadella di Pollo con Pistacchio della linea Snello viene preparata con sola carne di pollo non separata meccanicamente. Grazie all’innovativo processo Rovagnati, viene garantita la completa salubrità seppure in assenza completa di conservanti. Rispetto alla Mortadella tradizionale de I Firmati, ha il 65% di grassi in meno. Disponibile nei formati 100g e 80g.

Bresaola Punta d’Anca Snello è ottenuta selezionando esclusivamente il taglio più pregiato della carne di bovini allevati allo stato brado. Il tenore di grasso contenuto nella Bresaola Punta d’anca Snello è, in media, del 3%. Disponibile nel formato 70g.