"Un muro lungo un film" a Cairo, un progetto nato durante la pandemia

Un'idea che nasce da lontano, più precisamente nel 2020, quando la pandemia ha chiuso musei, gallerie ed eventi. Lo scorso 27 maggio nella sala di rappresentanza della biblioteca è stato presentato il progetto "Un muro lungo un film".

L'iniziativa ideata e curata dall'associazione "La Marca Aleramica", in collaborazione col comune, prevede la realizzazione di un murale sul muro di sostegno in cemento che costeggia l’entrata di Cairo Montenotte, da via Adolfo Sanguinetti. I numeri sono i seguenti: un'altezza di circa 3.50 metri con un sviluppo totale di 330 metri.

"L’opera si propone di sfruttare lo sviluppo prevalentemente orizzontale e convesso della superficie muraria alla ricerca della dinamicità caratteristica della pellicola che 'srotola fuori da un rullino' - spiegano dall'associazione "La Marca Aleramica" - Lungo la parete si snodano scene diverse collegate dalla medesima fonte di sviluppo richiamando lo sguardo dello spettatore. La storia industriale del nostro territorio, strumento di collegamento al 'Ferrania Film Museum', diverrà lo sfondo dell’intero murale. Si trasformerà in una texture naturalistica con riferimenti alle varietà botaniche facendo da sfondo agli animali locali, dalla caratteristica di guardare negli occhi lo spettatore suscitando un contatto bidirezionale".

Il mood sarà "Tu mi guardi, ma anch'io ti sto guardando". Alcuni dettagli della nostra storia con specifico riferimento alla storia-leggenda di Adelasia e Aleramo e della Marca Aleramica completeranno lo sviluppo dell'opera. Ieri mattina sono stati presi i primi riferimenti sul muro, un'operazione propedeutica all'inizio dei lavori che saranno curati dagli artisti Barbara Alessandri, Enrico Roberto Morelli e Stefania Semolini.

"Con la pandemia occorreva trovare un’altra forma di bellezza fruibile - aggiungono dall'associazione - L'arte urbana crea una vero legame con lo spazio cittadino. Si tratta di un percorso opposto a quello delle opere esposte negli spazi chiusi delle gallerie: la tensione del pubblico verso l’opera non è prevista o premeditata; l’opera deve irrompere nel flusso d’attenzione dello spettatore, richiamarne lo sguardo e conquistarlo. Se nel primo caso lo spettatore andava a casa dell’opera, nel secondo è l’opera che va a casa dello spettatore. Un pubblico eterogeneo e stratificato che abita le strade e che non si accontenta di accettare, ubbidiente, un giudizio artistico, ma che vuole esprimerlo. Di fronte a un murale le persone possono ritrovarsi, discutere e finanche lavorare assieme. Diventa un’occasione di aggregazione e scambio di idee tra generazioni".

L'associazione "La Marca Aleramica" deve l’idea in parte alla leggenda di Adelasia e Aleramo e i territori in cui vissero che lo storico Roberto Maestri individuò come "la regione mancata", ossia Piemonte e Liguria unite: "Tra storia e narrazione, è l’incipit perfetto per la definizione di un brand che parte dal lontano anno 934, attraverso la riscoperta di ciò che siamo. Partendo dalla messa in rete del territorio e dall'idea di riqualificare itinerari secondari storici presenti sono state poste le basi per la valorizzazione e promozione di un’area che vuole identificarsi col turismo eco-sostenibile attraverso una strategia di rilancio socio-economico puntando sull'accoglienza - spiegano dall'associazione - Nel 2020 abbiamo ottenuto una menzione speciale dall'Enit (Ente Nazionale Turismo) e dal BioSlow, come 'il progetto che mette al centro il 'territorio' con le sue risorse, le peculiarità, le istituzioni e i soggetti economici e sociali che lo caratterizzano e lo animano, scegliendo come train d’union l’outdoor e gli sport in generale. E’ un progetto di crescita sostenibile che condivide e applica le linee guida dell'Agenda 2030 a favore dell’economia sostenibile e della bellezza, per promuovere un vero e proprio risorgimento di valori, idee e progettualità'".

"E' di primaria importanza far emergere l’esistenza di una coesione tra tutti i livelli istituzionali costruita attorno ai temi dell’ambiente, dello sport e della cultura per un turismo lento che possa leggere al meglio il paesaggio".

L'l'hashtag #urbanArteCairo seguirà tutto il ciclo dei lavori sui social. L'iniziativa oltre a rientrare in un progetto di Arte Diffusa 2030 in programma sull'intero territorio de "La Marca Aleramica" con artisti anche di "Land Art" in riferimento agli obiettivi 4 -11-15 dell'Agenda 2030 per la sostenibilità del pianeta, vuole essere un divenire, nel tempo e nello spazio, aperto anche alle frazioni e a zone esteticamente dimenticate.

Oltre al comune di Cairo, il progetto può contare sulla collaborazione di altri soggetti: il "Ferrania Film Musuem", il Fai delegazione Savona ("Per poter raccontare al meglio la memoria del nostro territorio e la nuova realtà di archeologia industriale" precisano dall'associazione), la Fondazione Agostino De Mari, la Fondazione Cima e gli studenti/insegnati dell'Ente Sistema Edilizia Formazione e Sicurezza Savona, nonché alcune attività commerciali (Lissandrello Istituto Ottico di Millesimo, Carta Bianca Magazine di Cairo Montenotte e Al Giardino degli Artisti B&B di Cairo Montenotte).

La ditta Ivaldi Fratelli S.r.l. di Cairo Montenotte ha lavato e ripulito il muro gratuitamente. Per poter sostare in piena sicurezza e tranquillità, al fine di consentire i lavori per la realizzazione del murale, le aziende Val Vetri di Schiavina Srl e Repur srl stanno riqualificando l'area lato fiume Bormida: "Ringraziamo per i preziosi contributi mirati alla valorizzazione dell'entrata di Cairo Montenotte" concludono dall'associazione "La Marca Aleramica".