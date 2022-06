Savona e l'Archivio di Stato piangono la scomparsa di Danilo Presotto

L'archivio di Stato di Savona in lutto per la scomparsa mercoledì scorso di Danilo Presotto mancato all'età di 91 anni.

"La direzione e il personale dell'Archivio di Stato di Savona si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Danilo Presotto Figura di eccellenza nell'ambito della ricerca storica, ci lascia un ricordo ancora più affettuoso per la sue qualità umane, che abbiamo imparato a conoscere in decenni di frequentazione delle nostre sale. La sua mancanza sicuramente peserà, tanto come persona quanto come studioso" il messaggio di cordoglio.

Il funerale verrà svolto in forma privata.