“Special News”: il nuovo progetto di inclusione sociale dell'associazione sportiva Eunike

Nel savonese, dall’idea di tre giovani ragazze, nasce “Special News”: la piccola redazione è formata da Lucrezia Parodi, Chiara Petrozzi e Cinzia Pantaleo e lancerà questo progetto di inclusione sociale in occasione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Torino.

Il progetto nasce grazie all’innovativo Programma sulla Leadership promosso da Special Olympics, la più grande organizzazione sportiva al mondo per persone con disabilità intellettiva.

Inclusione sociale, lotta alla discriminazione, relazione e accettazione sono solo alcuni dei principi promossi dal Movimento Special Olympics, che attraverso lo Sport Unificato dà la possibilità ad atleti con e senza disabilità intellettiva di fare sport insieme, indipendentemente dalle proprie capacità o disabilità.

La “Redazione Special” si è data come obiettivo quello di diffondere la mission e gli obiettivi di Special Olympics attraverso la divulgazione dei suoi valori cardine tramite la pubblicazione di interviste che vedranno protagonisti gli atleti del Team Eunike di cui le redattrici fanno parte con ruoli diversi.





La decisione di presentare ufficialmente il progetto “Special News” in occasione dei Giochi Nazionali Estivi di Torino, che si svolgeranno dal 4 al 9 giugno, è legata alla speranza di presentare a chi non ne è ancora a conoscenza i valori, i principi e le attività organizzate da Special Olympics. I Giochi Nazionali Estivi rappresentano, infatti, il più grande evento nazionale di sempre per le persone con disabilità intellettiva. Sono attesi oltre 3.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e il Team Eunike parteciperà con una delegazione di 40 atleti e partner, accompagnati da 13 tecnici e un capo delegazione. Gli atleti in gara si confronteranno in tantissime discipline sportive differenti: pallavolo, atletica, calcio, ginnastica ritmica, nuoto e nuoto in acque aperte.

Attraverso le interviste, il progetto “Special News” avvierà un percorso immaginato e progettato da mesi che vedrà Lucrezia Parodi nelle vesti della “Giovane Leader” che realizzerà con determinazione ed entusiasmo le interviste in prima persona, pubblicate poi da metà giugno sui canali social di Eunike e sul sito ufficiale dell’associazione.



Eunike è un’associazione sportiva dilettantistica ligure specializzata in Sport Unificato e attività per bambini, ragazzi e adulti con disabilità intellettiva, motoria e/o sensoriale, disturbi del comportamento o dell’apprendimento.

Special Olympics promuove l’inclusione attraverso i programmi di Sport Unificato: nasce nel 1968 grazie a Eunice Kennedy Shriver, fondatrice del Movimento e ispirazione per il nome del Team “Eunike”. Special Olympics, organizzando durante l’intero corso dell’anno eventi, allenamenti, competizioni sportive, iniziative di raccolta fondi e corsi di formazione, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e coinvolgere l’intera comunità nella valorizzazione delle disabilità intellettive, da non considerarsi come ostacoli ma bensì come risorse, dando importanza a ciò che gli atleti possono fare, non su quello che non riescono a fare. Proprio per questo, il giuramento di Special Olympics è: «Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze».