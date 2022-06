Viaggiare in barca sulle coste della Liguria

La Liguria. Una “piccola striscia di terra”

La Liguria. Una piccola striscia di terra, dopotutto. Tanto piccola, quanto importante: in questa terra sono nati Papi, famosi poeti e cantanti (pensate ad Eugenio Montale e Fabrizio de André), si sono narrate incredibili storie di streghe, è stato inventato il pesto, si sono combattute le guerre puniche, e tanto altro. In Liguria, per dirne una, i poeti inglesi del ‘800 andavano a trascorrere le loro vacanze: solo davanti al mare ligure si dice che Lord Byron riuscisse a comporre le migliori tra le proprie opere letterarie.

Ma, al di là di tutto questo, la Liguria è soprattutto una cosa: le Cinque Terre, località affacciata su un mare di un azzurro incantevole, composta da piccoli borghi colorati e porticcioli tanto antichi quanto affascinanti. Borghi che non hanno nulla da invidiare a quelli della Sicilia: posizionati in cima a coste frastagliate, costruiti in epoche remote, sembrano simili ai villaggi incantati delle fiabe tradizionali. Allora non deve stupire sapere che la Liguria, insieme a Venezia, in Italia è considerata la patria della tradizione marinaresca. Città la cui ricchezza è sempre dipesa dal commercio via mare, dai porti, dai marinai: per questo mettersi in viaggio sulle coste, noleggiando una barca in Liguria, è un’esperienza unica, che ti permetterà di immergerti completamente nella storia di questa antica “striscia di terra”.

I porti liguri: tra comodità e tradizione

Data la sua lunga tradizione marinaresca, per il tuo viaggio non dovrai preoccuparti di nulla. Le migliori località da visitare in Liguria sono tutte dotate di porti, e di sistemi comodi e sicuri che ti permetteranno di vivere la tua vacanza in completo relax. Adesso voglio darti alcuni consigli sulle migliori località da visitare, ma, devo confessartelo, questa terra andrebbe visitata tutta da cima a fondo.

Prima meraviglia da visitare: il Golfo della Spezia, chiamato anche Golfo dei Poeti, nella riviera di Levante. La Spezia, centro nevralgico delle Cinque Terre, sarà il punto di partenza del tuo viaggio in barca in direzione dei piccoli borghetti di cui ti dicevo prima. Da non perdere, in direzione sud, è sicuramente Lerici, patria di marinai e di navigatori: le sue casupole colorate di rosso e di arancione, affacciate sul piccolo porto cittadino, ti daranno veramente l’impressione di trovarti in un’altra epoca. Non è un caso che Dante (sì, il Dante della Divina Commedia) citi esplicitamente la piccola cittadina di Lerici: “Tra Lerice e Turbia la più diserta, la più rotta ruina è una scala, verso di quella, agevole e aperta”.

Da Lerici, andando verso ovest, ti consiglio di andare in direzione di Portovenere: borgo che conserva il fascino di una piccola città fortificata. Ancora oggi, infatti, si possono scorgere le mura dell’antica roccaforte, che sovrastano il mare come le arterie di un gigante di pietra. Tra l’altro, il porto di questo piccolo borgo è una meraviglia per gli occhi: facile accedervi, ma piuttosto affollato durante i mesi estivi.

Se invece volete muovervi verso Nord, vi consiglio di andare a vedere quel piccolo gioiello che è Rapallo: con i suoi castelli, le sue torri e le sue ville, è una delle località più affascinanti di tutta la penisola italiana.

Ormeggiare al porto? Nessun problema!

Arriviamo dunque all’ultimo dei miei consigli per il vostro viaggio in barca. Se avete deciso di concedervi questa esperienza, non aspettate l’ultimo momento: prenotate i vostri ormeggi nei porti dove avete programmato di fermarvi. Così non avrete spiacevoli inconvenienti e potrete godervi al meglio e in relax le vostre vacanze. E, mi raccomando, quando vi fermate a mangiare non perdetevi un bel piatto di spaghetti al pesto: un classico della tradizione ligure fin dal 1870.