Comunali 2022, Briano: "Pnrr grande occasione per la città di Cairo"

"Il Pnrr è una grande occasione per cambiare il volto di città come Cairo. Occorre fare molto di più", cosi commenta in una nota Fulvio Briano, candidato sindaco della lista "+Cairo".

"Il nostro obiettivo è mettere in campo serietà e competenza per rispondere alle esigenze dei cairesi e portare a Cairo più risorse possibili per lo sviluppo economico, le infrastrutture per i giovani, l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la cultura della nostra città".

"Ne parliamo lunedì 6 giugno dalle 20.30 all'Osteria degli Spostati, con tanti ospiti molto importanti" conclude Briano.

All'evento prenderanno parte Cristina Battaglia, direttore unità valorizzazione della ricerca Cnr e direttrice esecutiva competence center start 40; Angelo Berlangieri, presidente unione industriali di Savona; Vincenzo Bertino ed Enrico Schiappapietra di Confcommercio Savona; Giancarlo Cerisola, presidente Confesercenti Savona e Mariano Cerro, direttore Confartigianato Savona.