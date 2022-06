Savona, stato di abbandono del parco dedicato all'avvocato Germano. Damonte Prioli, Asl2: "Non mi sono state segnalate criticità"

Un parco dedicato alla memoria dello storico avvocato Angelo Luciano Germano, che ha visto lanciato l'allarme sui social visto lo stato di abbandono.

L'area verde presente dall'ospedale San Paolo in località Valloria nei pressi del padiglione Astengo e finita al centro della discussione con un video pubblicato da una cittadina savonese e non sono mancate le critiche per una mancata manutenzione.

Molti hanno inoltre segnalato la presenza dei cinghiali visti soprattutto di notte scorrazzare nel giardino che era stato intitolato al presidente del nosocomio savonese per 8 anni tra gli anni cinquanta e sessanta, mancato all'età di 81 anni il 21 luglio del 2006. Legato al Pci, ricoprì anche mansioni politiche, tra le quali la carica di consigliere provinciale.

"Per me una vera vergogna, potrebbe essere utilizzato come in tutti gli ospedali italiani, chissà cosa ne penserebbe l'avvocato Germano se lo vedesse ridotto così" il commento sul post del video.

"Il parco è soggetto ad una normale manutenzione del verde, ad oggi non mi hanno segnalato criticità e non ci sono segnalazioni su quella zona, se ne riceverò farò presente della situazione e sarà verificata - ha detto il direttore generale dell'Asl2 Marco Damonte Prioli - L'area rimarrà un parco, non c'è nessun altro tipo di destinazione d'uso".