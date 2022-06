Al Campus di Savona una summer school sul tema delle microreti energetiche e delle comunità energetiche sostenibili

Dal 6 al 10 giugno 2022 l'Università di Genova ospiterà, presso il Campus di Savona, la prima edizione del corso internazionale “ALPGRIDS Microgrid Summer School”.

Secondo quanto illustrato dal Prof. Stefano Bracco, direttore della summer school e docente del dipartimento DITEN dell’Università di Genova, il corso è stato organizzato nell’ambito del Progetto Europeo ALPGRIDS (Increasing RES uptake through Microgrids in the Alps) e mira a soddisfare l'esigenza di rafforzare le competenze nella progettazione e nella gestione operativa di microreti poligenerative e comunità energetiche, caratterizzate dall'integrazione di diverse tecnologie energetiche sostenibili per la generazione distribuita.

Come sottolineato dall’ing. Paola Laiolo, referente sostenibilità del Campus di Savona, la necessità di formare una figura di Esperto nella Progettazione di Microreti e Comunità Energetiche nasce dall'importanza che sta assumendo, sia a livello europeo che nazionale, l'implementazione sul campo di microreti poligenerative e comunità energetiche, nell’ottica di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività antropiche. Si è deciso di svolgere il corso al Campus di Savona perché sede di importanti infrastrutture di ricerca innovative che hanno permesso all’Università di Genova di maturare esperienza in ambito di energia sostenibile, anche grazie alle numerose collaborazioni con enti nazionali ed internazionali sviluppate negli anni.

Il programma della summer school, alla quale si sono iscritti 40 neolaureati, comprende 35 ore di lezioni frontali in lingua inglese che includono aspetti tecnici ed economici insieme alla descrizione dei casi studio e delle buone pratiche sviluppate durante il progetto ALPGRIDS.

Il 9 giugno, inoltre, presso il Campus di Savona avrà luogo l’ultimo meeting del progetto ALPGRIDS al quale parteciperanno i partner europei.