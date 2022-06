Alassio, con Luca Musella conclusi gli "Incontri Salutari" all'Isola che C'è

Si è tenuto ieri l'ultimo degli "Incontri salutari", ciclo di appuntamenti organizzati dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio presso il Centro d'Incontro per la Terza Età "L'Isola che c'è".

Molti gli anziani che hanno risposto con entusiasmo all'appello, richiamati da un argomento sensibile - in verità, non solo per gli anziani - quello dei disordini musco scheletrici.

E ancora una volta è stato l'osteopata e massofisioterapista Luca Musella ad illustrare come alleggerire il carico sull'apparato muscolare e scheletrico.

"Ancora una volta abbiamo coinvolto la professionalità di Luca - commenta Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio - che dimostra sempre grande disponibilità rispetto ad iniziative di carattere formativo e sociale. Ci ha esposto gli errori da non commettere nella quotidianità per non avere problemi muscolo-scheletrici: come alzarsi dal letto, o dalla sedia, come star seduti sul divano; gli esercizi da compiere anche da fermi, ma soprattutto un mantra: mai fermi, anche piccoli movimenti ci possono mettere al riparo da problemi più seri. Ha ricevuto tantissime domande a riguardo cui pazientemente e dettagliatamente ha dato risposte chiare ed esaustive. E' stato molto bravo sia nell'esposizione, sia nelle risposte fornite e il pubblico ha gradito moltissimo il suo corso".

"Si conclude così un ciclo di incontri davvero molto partecipato - conclude Giannotta - che ha saputo coinvolgere e fornire risposte e informazioni utili alla quotidianità della popolazione anziana: informazioni di tipo medico ma anche di sicurezza. Abbiamo potuto contare sulla collaborazione di professionisti ed esperti dei diversi settori affrontati che hanno accettato il nostro invito a partecipare. Stiamo lavorando per ulteriori iniziative utili a coinvolgere attivamente i nostri anziani".