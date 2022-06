Spotorno, al via con la pulizia dei fondali il programma di educazione ambientale "Mare da vivere" (FOTO)

Sabato 4 giugno – in una mattinata estiva di sole – ha preso il via il programma di educazione ambientale "Mare da vivere", a cura di Olimpia Sub di Spotorno e patrocinato e sostenuto dal Comune di Spotorno. Il primo appuntamento, come di consueto, ha riguardato la pulizia dei fondali: questa edizione 2022 ha visto la partecipazione dei soci Olimpia Sub supportati dai soci dell’associazione di pesca sportiva "La Spotornese" con le loro imbarcazioni di appoggio.

Gli apneisti si sono immersi in acqua in autonomia utilizzando la corsia di passaggio della associazione pesca sportiva "La Spotornese", mentre i sub sono stati traghettati sul luogo di immersione. La zona interessata alla pulizia è stato il tratto di mare prospiciente la località Maremma.

L’assistenza per emergenza sanitaria è stata svolta dalla P.A. Croce Bianca di Spotorno e per lo smaltimento dei rifiuti è stata coinvolta l'azienda SAT, Servizi Ambientali Territoriali, sempre presente e disponibile in tutte le edizioni.

In totale sono stati recuperati circa 350 kg di rifiuti: indicativamente 150 kg di rete da pesca, 100 kg di rifiuti differenziabili (imbarcazione d alluminio, vetro, plastiche, metalli) e 100 kg di rifiuti indifferenziati (coperte, scarpe, copertone auto, resine varie).

La quantità di rifiuti recuperati dai fondali è in lieve e costante diminuzione negli anni, mitigata dalla forte mareggiata del 2018 che ha portato in mare una grande quantità di materiale.

Nota particolare riguarda il recupero di una intera rete di peschereccio (rete da strascico) recuperata a circa 20 metri di profondità dopo circa un’ora di serrato lavoro. Al termine della pulizia la rete è stata portata a terra presso la sede della Lega Navale Italia e quindi smaltita da SAT. Inoltre sono stati recuperati diversi metri quadri di rete monofilo di nylon. I sub riferiscono che la posidonia osservata durante l’immersione risulta rigogliosa e molto diffusa, con una altezza dagli 80 cm a 1 metro.

Le operazioni di pulizia, dei sub e apneisti, si sono svolte con un’acqua limpida.

L’iniziativa "pulizia dei fondali" rientra nel progetto di collaborazione tra Assessorato all’ambiente del Comune di Spotorno e associazione Olimpia Sub e prevede nell’arco dell’anno altre importanti iniziative relative alla salvaguardia dell’ecosistema marino che coinvolgono gli studenti dell’Istituto Comprensivo nel tempo scolastico e cittadini e turisti nel periodo estivo.

Tra i soci del Gruppo Sportivo Olimpia Sub che hanno partecipato all'iniziativa ricordiamo il sub professionista Paolo Cappucciati, detentore del record mondiale di immersione con attrezzatura ricreativa per un tempo di 24 ore e 13 minuti. Inoltre, come di consueto, anche l’Amministrazione è stata concretamente presente in prima linea, con il Sindaco Mattia Fiorini in immersione, l’Assessore all’Educazione Ambientale Gian Luca Giudice di supporto in superficie e l’Assessore Simone Pastorino allo sport in apnea.

Si ringrazia per questa edizione lo sponsor “SiSpirit”, una “Cantina” di Ricaldone (AL) che ha posizionato sul fondale marino del comprensorio dell’Isola di Bergeggi diverse bottiglie di vino per l’affinamento. Infine desideriamo anche ringraziare il Centro Ricreativo Sociale di Spotorno per la realizzazione del presente donato ai partecipanti alla pulizia dei fondali: una creazione del gruppo amici della ceramica, raffigurante un polpo che pulisce i fondali e riportante il costante messaggio promosso dal presidente Pino Gorgoglione dell’associazione Olimpia Sub: “Rispetta il mare, rispetterai te stesso”.