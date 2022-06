Comunali 2022, Briano: "Valorizzare il 'Ferrania Film Museum', può portare il nome di Cairo nel mondo"

"L’idea è quella di poter creare una rete museale diffusa tra Val Bormida e Savona con l'obiettivo di esaltare l’identità dei nostri territori". Questa la proposta di Fulvio Briano, candidato sindaco della lista "+Cairo".

"Le mura non reggono la città, sono le idee. Il 'Ferrania Film Museum", fortemente voluto e concretizzato dalla mia passata amministrazione, è stata una nascita meravigliosa di ciò che ha rappresentato la linfa vitale di migliaia di famiglie. All'interno si può sentire l’orgoglio collettivo, quelle delle cose comuni".

"Scegliere la memoria storica è un'azione nobile. Lo stabilimento portò la Val Bormida nel mondo, lo può fare anche questo museo, patrimonio della città e dei suoi cittadini.

"Per questo occorre scegliere di riportarlo sempre al presente, grazie a chi ha costruito in passato, e fare in modo che viva nel futuro" conclude Briano.