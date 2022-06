Regione, Vaccarezza "Cambiamo": "Oltre 2 milioni di euro per l’acquisto di 38 mezzi per la manutenzione delle infrastrutture"

"In provincia di Savona ne sono stati destinati 6: Calizzano, Osiglia, Massimino, Balestrino, Toirano, Borghetto Santo Spirito - prosegue Vaccarezza - Sono 15 le domande presentate dai Comuni per l’acquisto di automezzi e sono state tutte finanziate. Con queste macchine i comuni potranno garantire una manutenzione migliore dell’infrastruttura. Si tratta di mezzi integrativi delle attuali dotazioni piuttosto vetuste e con elevati costi di gestione. I Comuni per poter accedere ai finanziamenti dovevano convenzionarsi tra loro ed essere almeno in tre per l’utilizzo del mezzo oggetto del finanziamento. Una scelta fatta dalla nostra Regione per la prima volta".