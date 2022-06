Sarzana, giallo sul cadavere di una donna trovato vicino al torrente Parmigliola

Il cadavere seminudo di una donna, probabilmente straniera, dall'apparente età di 30-40 anni, è stato trovato la notte scorsa vicino al torrente Parmigliola, a Marinella di Sarzana.



Secondo quanto appreso dall'Ansa, attorno al cadavere è stato rinvenuto molto sangue: non è escluso che la donna sia stata uccisa con un colpo di arma da fuoco al termine di un'aggressione.



Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo della Spezia e l'Arma di Sarzana. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo per omicidio.



Il corpo è stato trovato poco dopo le 2 della scorsa notte. Secondo quanto appreso, la donna potrebbe essere una cittadina dell'est europeo ma l'identificazione è ancora in corso. Accanto al cadavere infatti non è stata trovata borsetta né documenti o oggetti personali. Gli investigatori non escludono che la donna sia stata ferita mortalmente in un altro luogo: nonostante la grande quantità di sangue infatti non sarebbero stati trovati, per il momento, bossoli di pistola o fucile. Sarà comunque l'autopsia, affidata all'anatomopatologa Susanna Gamba, a chiarire definitivamente le cause della morte.



E' caccia all'uomo a Sarzana e nello spezzino dopo l'omicidio di una donna di 35 anni, cittadina i origini albanesi residente a Carrara (Massa Carrara), trovata morta sul greto del torrente Parmigliola a Sarzana (La Spezia). Secondo gli inquirenti, la donna sarebbe stata vista per l'ultima volta nella tardissima serata di ieri mentre saliva su un'auto bianca guidata da un uomo. La donna, che secondo gli inquirenti sarebbe una prostituta, era molto conosciuta. Sono state le sue amiche e colleghe a segnalare l'auto sulla quale la donna è salita e si è allontanata la notte scorsa e, ancora, qualcuno avrebbe visto anche un uomo trascinare un corpo verso il torrente.