Savona, barca di 7 metri affonda in Calata Sbarbaro: intervento dei vigili del fuoco

Un'imbarcazione ormeggiata in Calata Sbarbaro nella Darsena affonda ed immediato scatta l'allarme a Savona.

Per evitare che la barca, un semigabinato di 7 metri che aveva imbarcato parecchia acqua, andasse a fondo, sono intervenuti i vigili del fuoco sia del distaccamento portuale che della caserma di via Nizza.

Al momento la barca ha la prua semi sommersa e domani con i galleggianti verranno messe in atto le operazioni di rimozione.

Fortunatamente non si sono registrati feriti in quanto a bordo non era presente nessuno.

Sono in corso le indagini del caso per chiarire quali sono state le cause che hanno portato all'affondamento.