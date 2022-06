La settimana della prevenzione ortodontica inizia lunedì 6 giugno

Cari Lettori, come già saprete, se mi seguite da un po’, il gruppo di colleghi aderenti a Il Dentista dei Bambini, oltre ad aggregare appassionati dell’odontoiatria pediatrica, si impegna anche per dare un proprio contributo sociale, al fine di promuovere la salute odontoiatrica nei bambini.

Ricordate l’iniziativa dello scorso settembre in cui abbiamo organizzato la Settimana della Prevenzione della Carie nei Bambini? In quella occasione abbiamo visitato moltissimi bimbi, fornendo loro informazioni, consigli e… sorprese! L’iniziativa ha riscosso notevole successo e a settembre la riproporremo ma, nel frattempo, ABBIAMO UNA NOVITA’:

dal 6 all’11 Giugno abbiamo organizzato la

PRIMA SETTIMANA DELLA PREVENZIONE ORTODONTICA

“Ma di cosa si tratta?” direte voi…

In tutti i centri de Il Dentista dei Bambini aderenti sarà possibile prenotare un controllo per valutare la salute ortodontica dei vostri bambini.

L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie i cui bimbi non hanno ancora avuto occasione di effettuare una visita da un dentista pediatrico per valutare masticazione ed allineamento dei denti.

Più che una visita ortodontica vera e propria, che richiede quasi sempre esami radiografici dedicati e studio dei “tracciati cefalometrici” (cioè la verifica di angoli, misure effettuate sulle radiografie per valutare la corretta crescita scheletrica e dentale), si tratta di uno screening ortodontico per capire se quel bambino ha bisogno urgente di una visita più approfondita oppure se va ricontrollato a distanza di qualche tempo o, meglio ancora, se i suoi dentini sono già perfettamente allineati e funzionanti.

Per effettuare queste valutazioni abbiamo a disposizione in esclusiva un nuovissimo test che effettueremo in diretta con voi, rilasciandovi poi una valutazione che potrete consultare e conservare, su una vostra cartella personale, sulla nostra KIDS DENTAL APP, che vi invitiamo a scaricare gratuitamente fin da ora sul vostro smartphone (sia IOS che Android).

Trattandosi, come abbiamo detto, di una iniziativa a carattere sociale, gli appuntamenti relativi alla Settimana della Prevenzione Ortodontica saranno assolutamente gratuiti e tutti i bimbi partecipanti riceveranno una sorpresa, grazie anche alla sponsorizzazione di Mentadent.

Le prenotazioni sono già aperte, selezionate la vostra zona sul portale www.Ildentistadeibambini.it e trovate lo studio aderente più vicino a voi. In Liguria partecipano entrambe i centri: lo Studio del Dr. Longo di Genova ed il mio di Finale Ligure.

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova