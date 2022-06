Andora, estate “Giallo Basilico” per Rodolfo Rotondo: ecco il suo nuovo romanzo

Tappa diffusa a Imperia e nel Ponente savonese questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, dove si sviluppa una storia densa di mistero e inusuale, raccontata nel nuovissimo romanzo giallo scritto da Rodolfo Rotondo, edito da Delfino Moro: “Giallo Basilico”.

Dopo l’articolo del collega Diego David di Imperia news (leggi QUI), ho fatto una bella chiacchierata con l’autore che, ancora una volta mi ha convinta sulle mille opportunità che ognuno di noi può avere nella vita e sulla capacità di coglierle, sull’audacia di cavalcare l’onda da parte di alcuni, perché non è da tutti. Rodolfo, infatti, è uno “scrittore per caso”, perché nella vita è titolare di un’attività commerciale ad Andora, per la precisione gestisce con i fratelli un bar gelateria nella bella cittadina rivierasca. Durante la quarantena a causa della pandemia si è ritrovato ad avere molto tempo libero, come tutti gli operatori del suo settore, e ha rispolverato un suo talento mai sviluppato, ovvero la capacità di inventare storie e scriverle in modo avvincente. “A scuola me la sono sempre cavata senza eccellere, ma nella scrittura sono sempre bravo e aiutavo anche qualche compagno - mi ha spiegato Rodolfo -, così quando siamo rimasti tutti chiusi a casa, nel 2020, ho pensato a una storia, l’ho scritta e poi ho pubblicato il mio primo romanzo giallo nel 2021, ‘Storie di straordinaria routine’. È piaciuto e l’entusiasmo di chi lo ha letto mi ha incentivato a continuare, così ora ho appena pubblicato con Edizioni del Delfino Moro di Albenga ‘Giallo Basilico’, dove ritroviamo lo stesso protagonista, Romeo Robutti”.

Con una copertina in stile pop firmata dallo stesso autore del romanzo (Dodo), la storia si sviluppa a Oneglia, in calata Cuneo, a Porto Maurizio, ma accadono cose anche nel Ponente savonese, ad Andora e a Vado Ligure. In particolare, ad Andora, in una piantagione di basilico sotto al cavalcavia dell’autostrada, accade un evento collaterale alla storia che ingarbuglierà la vita di Romeo. “È una storia leggera dove, oltre al mistero, ci sono emozioni, poesia, romanticismo e allegria. Tutto si sviluppa in una sola settimana, da giovedì a giovedì, per questo personaggio fuori dagli schemi che, suo malgrado, si troverà in situazioni complesse”.

Romeo Robutti è uno smemorato perito delle assicurazioni, liquidatore per la precisione, che attraverserà situazioni e problemi molto diversi: pratiche lavorative al limite dell’assurdo, uno dei figli in piena crisi adolescenziale, l’anniversario di matrimonio che si avvicina, controlli medici rimandati da troppo tempo… Li affronterà con il suo modo di fare originale, ironico e aiutato dal suo giovane praticante. Parallelamente alla sua quotidianità, l’ombra di un evento molto grave prende forma accanto a lui. Incontri fortuiti e la collaborazione con un vicecommissario ossessionato dalle fiction poliziesche lo porteranno proprio al centro di un giallo che si snoda tra le strade di Imperia, la sua città, e l’intero Ponente ligure.

L’autore dà un mezzo appuntamento ai lettori e ai curiosi: “Lo scorso anno ho partecipato al Festival Agnoir ad Andora ed è stata una bella esperienza, conto di esserci anche per l’edizione 2022 con il nuovo romanzo”.

Bella la storia di Rodolfo Rotondo, scrittore per caso che ha messo a frutto il suo talento in quel “tempo sospeso” dovuto al Covid che, sebbene abbia tolto tanto a tutti, lui è riuscito a farne buon uso e coglierne il meglio possibile. Avvincente la storia che si dipana tra le pagine di un giallo perfetto da leggere sotto all’ombrellone, in questa magnifica estate di ripartenza.

#ILBELLOCISALVERÀ