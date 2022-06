Smaltimento rifiuti sulle imbarcazioni, scontro comune-Marina di Varazze in Cassazione

Una delibera approvata dalla giunta varazzina per affidare un incarico ad uno studio legale e difendersi in giudizio in Corte di Cassazione difendendosi contro il ricorso presentato dalla Marina di Varazze srl, ente gestore del porto.

L'oggetto del contenzioso è riconducibile alla Tari non pagata nel 2017 per una cifra complessiva di 168mila in merito ai rifiuti prodotti sullo specchio acqueo dalle imbarcazioni.

Con la società che però aveva contestato la richiesta di pagamento del comune. Da lì era nato un contenzioso alla Commissione Tributaria provinciale di Savona che aveva dato ricorso alla Marina di Varazze.

L'amministrazione però ha aveva deciso di fare ricorso contro la sentenza e la terza Commissione Tribunaria Regionale della Liguria aveva accolto il secondo e terzo appello. Poi il ricorso alla Corte della Cassazione e il comune che si difenderà nell'ultimo grado di giudizio.

"Il contenzioso attiene alla competenza del Comune in relazione alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area portuale, in particolare per i rifiuti prodotti dalle imbarcazioni, con la conseguente asserita mancanza di potestà impositiva del Comune nella suddetta area" ha spiegato la giunta nella delibera chiedendo così il pagamento della tassa dei rifiuti sulle imbarcazioni sia a carico della Marina, ma quest'ultimi non ci stanno visto che non possono avere pretese su rifiuti prodotti a bordo di imbarcazioni di soggetti privati fuori dal limite delle banchine.