Elisabetta Canalis torna in Liguria, la show girl a Santa e Portofino a girare gli spot dedicati al turismo

Elisabetta Canalis in Liguria per girare alcuni spot dedicati al turismo nella nostra regione. Dopo le polemiche legate ai costi per la pubblicità durante il Festival di Sanremo , la showgirl è tornata, questa volta a levante, tra Santa Margherita Ligure e Portofino.



Questa mattina, Elisabetta Canalis ha postato alcuni video su Instagram che la ritraggono in viaggio. “Sei e mezza del mattino, gruppo vacanze Liguria”, ha commentato presentando quelli che saranno i suoi accompagnatori durante la giornata di riprese.



La showgirl ha immortalato anche la sosta nell'autogrill di Castelnuovo Scrivia Ovest in A7.